日圓貶破160 官方可能干預 國銀：中期大幅走貶空間有限

中東戰況升級，日圓兌美元匯率27日貶破160：1重要價位，日本當局進場干預風險升高。但前摩根士丹利經濟學家任永力認為，如果伊朗戰爭愈演愈烈，建議放空美元兌日圓。

日圓兌美元匯價27日盤中最深急貶0.4%，報160.41日圓兌1美元，是2024年7月來最弱價位，日圓兌新台幣也貶至近二個月新低。交易員正密切關注160大關是否失守，一旦貶破，可能促使日本當局進場護盤。但與其他同樣受制油價震撼的主要國家貨幣相比，日圓貶幅小很多；伊朗戰爭開打迄今，日圓已對美元貶值2.7%，澳幣和瑞郎貶幅超過3%。

日圓貶值壓力加劇，反映能源價格飆漲打擊倚賴能源進口的日本經濟，除助長通膨還挫傷消費者與企業信心。倫敦資產管理公司Eurizon SLJ Capital執行長任永力認為，中東衝突如果愈演愈烈，投資人應放空美元兌日圓，因為戰況惡化觸動全球資產賣壓，日本投資人可能把資金匯回國，這可能扭轉日圓貶值走勢。

日圓走勢

本國銀行普遍認為，日圓短期受美日利差和油價上漲雙重影響，可能於158至160區間偏弱震盪，但進一步大幅走貶空間有限，主因外匯干預風險升溫。

從短期走勢觀察，國銀認為，日圓短期偏弱有三大結構性因素，首先是美日利差擴大，台北富邦銀行指出，由於美國公債殖利率上揚，美日利差擴大，加上日銀政策正常化進程緩慢，資金持續流出日圓資產。

其次是原油進口成本，國泰世華銀以歷史經驗分析，2022年烏俄戰爭爆發時，能源進口成本大增五成，日圓因此大幅走弱，目前荷莫茲海峽受到美伊衝突影響原油供給，高度仰賴中東能源的日本有重演過去情勢之虞。

第三是政治干擾，星展集團分析，日本首相高市早苗透過債務的擴張性財政政策，以及日銀升息相對謹慎態度，短期對日圓形成利空。

渣打銀行認為，今年日本春鬥薪資談判結果優於預期，有助推動薪資與通膨形成正向循環，增加日銀提前升息可能性，若政策逐步轉向正常化，有助中期支撐日圓回升至156水位。