因應保險業適用TIS 金管會預告修正金控子公司減資辦法

為因應保險業今年起適用新一代清償能力制度，金管會28日預告修正「金融控股公司之子公司減資辦法」第4條草案，修正重點在於新制的保險業自有資本與風險資本之比率計算基礎不同，因而配合《保險法》修正相關規定，將金控旗下保險子公司試算減資後的資本適足率，從原定的300%，修正規定為資本適足的法定標準1.5倍以上。

根據公告指出，該辦法的修正重點在於保險業接軌TIS後，自有資本與風險資本的比率計算基礎不同，為有利於制度銜接與維持業者資金運用彈性，同時配合《保險法》相關規定，將原先第4條規定，改為保險子公司試算減資後資本適足率需達「《保險法》第143-4條第二項第一款所定資本適足之法定標準1.5倍以上，且該資本適足率需經會計師覆核。」

不過，考量TIS與過去RBC制度對於資產、負債、風險涵蓋及計算方式均不同，無法直接用RBC制度下的比例進行換算，因此於規定中新增一項但書：「有具體事證可證明資本健全並經主管機關同意者，不在此限」，以此維持接軌過渡期間提供業者的資金運用彈性。

根據現行保險業資本適足性管理辦法規定，所謂的資本適足是指新制下的資本適足率需達100%，且近二期淨值比率至少一期達3％。若金控因有取得資金需求，而由保險子公司退還股本給股東來減資，則試算減資後的資本適足率約需大於或等於150%，但這並非精準數據，仍需進一步根據保險公司的資本試算得出。