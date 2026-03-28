日圓貶破160「甜到出汁」 換10萬日圓現省2,070元、多吃10碗拉麵

日圓兌美元貶破160大關，臺銀日圓兌新台幣現鈔賣出價掉到0.2029，創近兩個月以來的新低點，相較於去年同期日圓匯率0.2236，同樣兌換10萬日圓，目前的日圓甜甜價可以現省新台幣2,070元，可多吃十碗拉麵！國銀分析，日圓兌美元要進一步下跌空間有限，因存在外匯干預風險。

國銀指出，春鬥薪資增長優於預期，強化日本銀行對薪資與通膨形成正向循環的判斷，同時中東戰事推升通膨壓力，使日銀在今年下半年之前升息的風險上升，不過日銀還需確認內需消費持續復甦後，才會進一步推動貨幣政策正常化。短期內，雖然日圓貶破160，但進一步貶值的空間有限，因日本政府可能會干預外匯市場。