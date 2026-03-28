國泰金控推動「永續接力」 響應 2026 Earth Hour 關燈一小時

國泰金控（2882）長期關注氣候議題，並積極推動節能減碳行動，響應「2026 Earth Hour關燈一小時」倡議活動。今年以「永續接力」為主軸，串聯集團子公司、永聯物流開發及國泰飯店觀光事業共同參與，於3月28日晚間8點30分關閉不必要的照明一小時，匯聚節能行動、擴大氣候影響力，讓關燈不只是關燈，而是一場跨企業、跨產業的永續接力行動。

「Earth Hour關燈一小時」由世界自然基金會（WWF）於2007年在澳洲雪梨發起，為全球規模最大的自發性公益減碳行動，號召地球公民於每年3月最後一個星期六晚間關閉不必要的照明一小時，喚起大眾對氣候變遷及節能減碳的重視。國泰金控自2016年起每年響應，除了台北市大安、信義商圈的總部大樓從不缺席之外，近年更擴及國泰人壽全台大樓、國泰世華銀行全台分行及營業據點，讓永續行動延伸至全台各地。此外，國泰金控今年也以「永續接力」為概念拍攝創意社群短影音，國泰飯店觀光事業及永聯物流開發亦接力拍攝，透過活潑且具感染力的影像內容，強化大眾對氣候議題的關注與共鳴，展現「BETTER TOGETHER共創更好」的永續實踐力。

國泰飯店觀光事業號召旗下飯店，共同關閉不必要的招牌與館外照明設備，包含和逸飯店、台北慕軒飯店，臻品之選及台北國泰萬怡酒店等全台七館同步響應；同時積極推動綠色旅遊，結合高鐵聯票住房專案與多元永續體驗，鼓勵旅客以低碳、友善環境的旅遊方式探索台灣，以實際行動守護地球。另一方面，作為國內最大智慧物流基礎設施開發商的永聯物流開發（ALP），亦串聯全台七大物流園區，包括新北瑞芳、桃園、台中烏日等據點，關閉園區外牆與景觀照明，並透過智慧管理平台提升能源使用效率，展現數位化節能管理的成果。

作為台灣最大的機構投資者之一，國泰金控善盡永續金融先行者的責任，深化「氣候、健康、培力」三大永續發展主軸。國泰金控表示，「關燈一小時」不僅是一項象徵性的行動，更是一場從企業到社會的永續接力。期望透過跨公司、跨產業的串聯響應，讓每一份微小行動累積成改變的力量，從日常營運延伸至長期轉型，逐步落實低碳經濟與淨零目標。國泰自2022年將內部碳定價納入集團氣候藍圖，以辨認國泰零碳轉型策略，助達2050淨零。同時，各子公司亦推進多項永續策略，包括國泰人壽新建環宇大樓獲全球不動產永續評鑑GRESB（Global Real Estate Sustainability Benchmark）滿分表現、國泰人壽與國泰證券獲ISO 14068-1產品碳中和認證，以及國泰世華銀行推出Cathay One一站式轉型金融平台，協助中小企業推進碳盤查與減碳轉型等具體行動。

展望未來，國泰金控接軌RE100倡議，承諾2030年達成全台據點全面使用再生能源，2050年完成全球據點目標，持續以金融影響力結合創新服務，攜手更多合作夥伴投入氣候行動，讓永續不只是口號，而是可實踐、可擴散的集體行動，與社會大眾一起「BETTER TOGETHER」，共創更好的永續未來。