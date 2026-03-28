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永豐金股利1.3元 創新高 期末未分配盈餘逾330億元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
永豐金。 永豐金控／提供
永豐金。 永豐金控／提供

永豐金控（2890）昨（27）日召開董事會決議通過2025年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利1.1元及股票股利0.2元，合計每股股利1.3元，為金控創立以來最高水準，其中現金股利1.1元也是新高，現金股利占總股利比例由去年73%提高至85%；若以昨日收盤價31.7元計算，現金殖利率約3.5%。

永豐金表示，現金股利來源主要是子公司獲利上繳，同時也適度保留盈餘，以支持子公司未來業務擴張與發展，此次配發股利後，期末未分配盈餘仍高達330餘億元，維持強健資本水準，也為未來股利政策保持穩定配發能力。

以永豐金近五年股利發放情形來看，按照股利所屬年度，2021年總股利為0.9元、2022年總股利0.8元，2023年起永豐金總股利已拉升至1元水準，2023年總股利為1元、2024年總股利1.25元，最新董事會已決議通過2025年總股利為1.3元。

永豐金也表示，去年金控完成三項重要併購案，整合效益已在今年營運表現初步顯現，今年前二月自結累計稅後純益達81.9億元，較前一年同期大幅成長53%；累計每股稅後純益0.57元，皆為歷史同期新高，年化股東權益報酬率達19.5%。

此外，永豐銀行昨日召開董事會決議通過吸收合併京城銀行，以永豐銀行為存續公司，待主管機關核准後另行訂定合併基準日。永豐銀表示，擬以每股24元溢價發行普通股18.65億股並支付部分現金，取得永豐金持有的京城銀行全部股份，實際換股比例待合併基準日後確定。合併後，永豐銀行總資產將達3.19兆元，排名全台第12大且為民營第五大銀行，分行總數增至191家、全台第二。

金管會核准，京城銀行於2025年10月1日成為永豐金旗下100%持股子公司。永豐銀行表示，二家銀行於業務面與管理面持續交流互動、加速企業文化融合；合併後除擴大資產規模與市占率，包括營業據點、主力業務及客群經營，均具備高度互補性，為客戶、股東、員工及市場挹注正面效益。

永豐銀行表示，雙方合併後，配合通路優勢深耕全台，資源分享並整合商品推動各項業務發展，有助提升經營綜效。

金管會 金控 現金股利

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