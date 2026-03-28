聽新聞
0:00 / 0:00
國壽將增加台幣資產比重
國泰金控（2882）旗下最大子公司國泰人壽，2025年避險後投資收益率達3.94%，國內股票投報率高達16.1%、國外股票12%，股票已實現獲利1,148億元，是接軌新制前的獲利大補丸。
國泰人壽代理總經理林昭廷指出，為減少幣別錯配，未來會增加台股穩定配息標的，增加風險可控且穩健的公共建設投資，在平穩市況下ROE有望達10%。
在中長期資產配置方面，國壽確定將逐步增加台幣資產比重，增加方向包括國內穩定配息股票，以及具穩定收益、風險可控的公共建設標的，以確保長期資產配置的穩健性。
林昭廷強調，新制降低避險成本付出，對損益表有實質貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。