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國泰金董座蔡宏圖下令 尋找併購標的

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰金控（2882）總經理李長庚昨（27）日於法說會透露，今年新春團拜時，董事長蔡宏圖下達指令，要求國泰金加速尋找成長動能，今後金控及各子公司將積極物色國內外可併購標的。

李長庚說，過去幾年主要聚焦於讓國泰人壽順利接軌新制，接軌後，今年將比以往更積極思考成長策略，並追尋其他更多機會，策略主要有兩大方向，一是由各子公司內部就現有業務線與產品線，思考新的成長可能；二是透過併購相關單位，包含國內外標的。

李長庚說，過去幾年主要聚焦讓國泰人壽順利接軌新制，接軌後今年將比以往更積極思考成長策略，並追尋其他更多機會。

針對併購方向，李長庚透露，證券業務仍有成長空間；投信方面，最近資本市場與資產管理出現很多新的業務方向，是過去較少涉獵領域，未來有機會合作切入，整體來看，海外市場機會相對較大。

國泰金去年打造資產管理第三成長引擎，將整合國壽與國泰投信的人力與資源。國壽代理總經理林昭廷說，目前股票部位已全數轉移至國泰投信，下一階段為國外債券部位，但需待投信完成國外債券風險管理等系統建置後才能進行，預計今年底或明年初才會有較大規模移轉。

國泰投信資深副總鄭立誠表示，股票部位已轉移約4,000億至5,000億元，債券部分已開始挪移，完成系統建置後，將進行較大規模資產移轉程序。

法說會 資本市場 總經理

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