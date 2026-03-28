國泰金有能力發3.5元股息 總座李長庚：中東戰火影響有限

國泰金控（2882）財務長陳晏如昨（27）日指出，2025年國泰金控稅後純益1,076億元，年減3%，為史上第三高，每股純益（EPS）7.06元。在股利政策方面，帳上足以配發與去年相同的3.5元股利，但仍須董事會決議。

針對法人關切近期因中東戰火導致油價攀升，及外媒報導私募信貸基金出現贖回潮，國泰金控總經理李長庚指出，目前影響有限，近期荷莫茲海峽通行受阻，油價飆升，但目前仍有船隻通行，整體對金控影響不大，各子公司均有針對不同情境試算，初步觀察皆屬可控。

國泰金控近五年獲利表現與股利

國泰金昨天舉辦2025年第4季法說會並揭露股利政策方向，因國壽在去年12月一次性提列30%稅前獲利入外價金，使2025年獲利減少36億元，陳晏如指出，若還原此提列金額，稅後純益約1,250億元，相當於史上第二高，主要受惠子公司銀行、產險及證券獲利創歷史新高。

陳晏如指出，今年將分派去年舊制IFRS 4之下的盈餘，不過因董事會通過國壽上繳的現金股利仍需主管機關核准，若扣除這筆金額，整體盈餘配發量能相當充足，但最終配發股利仍需待董事會決議。

以金控來說，去年底雙重槓桿比率（DLR）120.68%，低於金管會訂定的比率上限125%，槓桿率仍屬允當。

國泰金控2025年第4季法說會重點

至於有關中東戰火導致油價攀升及私募信貸基金出現贖回潮，李長庚指出，整體對金控影響不大，各子公司初步觀察皆屬可控。

國泰人壽代理總經理林昭廷補充，國壽在伊朗並無曝險，中東曝險整體僅占投資部位的3.8%，皆為投資等級債，其中80%放在AC部位，信用品質無虞。

國泰世華銀副總經理傅伯昇說，銀行已進行三種加壓測試，最壞情境結果仍在可控範圍；曝險方面，銀行在伊朗並無曝險，中東地區皆為國家支持的企業債券，約新台幣28億元，比例很低；從業務面來說，今年因中東戰火導致市場波動較大，但信用卡業務仍可維持穩定成長，財管業務可能因市場波動出現「危機入市」機會，但無法以去年高基期作為預估，目前觀察還是維持相對健康成長情形。