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HOYA BIT旗下首個AI Agent產品「AI Native Exchange OS」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
HOYA BIT 創辦人彭云嫻於《AI EXPO 2026》親自發表旗下首款 AI Agent 產品「AI Native Exchange OS」，宣告台灣加密貨幣產業正式進入 AI 驅動時代。HOYA BIT／提供
HOYA BIT 創辦人彭云嫻於《AI EXPO 2026》親自發表旗下首款 AI Agent 產品「AI Native Exchange OS」，宣告台灣加密貨幣產業正式進入 AI 驅動時代。HOYA BIT／提供

緊追輝達（NVIDIA） GTC大會熱潮，全球AI落地應用的亞洲第一站在AI EXPO Taiwan 2026正式登場！台灣加密貨幣交易所HOYA BIT也於27日正式對外發表旗下首個AI Agent產品——「AI Native Exchange OS」，由創辦人彭云嫻親自登台揭幕，未來投資人只需透過自然語言對話，即可完成幣價查詢、資產總覽、價格提醒設定乃至實際交易確認，所有操作在單一對話介面一次到位，宣告台灣加密貨幣產業正式進入AI驅動的全新時代。

隨著Nasdaq、Cboe相繼推動全天候交易，美國《GENIUS Act》確立穩定幣監管框架，加密貨幣已從投資選項演變為全球金融基礎建設，但並非所有人都能跟上這波金融重構。HOYA BIT創辦人彭云嫻分享：「我看見太多台灣投資人被擋在這場浪潮之外，看不懂術語、沒有背景、沒有時間，或是根本不知道從哪裡開始。這些人並非不想參與，而是從來沒有一個為他們量身打造的入口，這正是我們決定將 AI Agent 帶進交易所的原因。」

金管會明確指出，台灣步入超高齡社會，金融服務不能只追求數位化，更必須走向真正具包容性的「全齡金融」。對此，HOYA BIT 創辦人彭云嫻提出「普惠金融四部曲」，希望逐步拆解投資過程中的知識、操作、成本與風險門檻，讓投資不再只是少數人的能力，而是成為更多人都能跨出的第一步：

●第一步：降低知識門檻——加密貨幣的最大門檻從來不是技術，而是語言。AI Native Exchange OS 化身用戶的隨行家教，整合即時行情、新聞與知識檢索，以動態知識注入技術提供精準說明，將艱深術語即時轉化為易懂的日常語言。

●第二步：降低使用門檻——過去，加密投資人往往得緊盯 K 線、理解專有術語、摸索複雜介面，才能完成一筆交易；如今，AI Native Exchange OS 讓金融服務回歸最直覺的使用方式——只要用自然語言就能完成操作。無論是「幫我查今天比特幣漲跌」或是「幫我用 TWD 下單 30,000 USDT」，AI Native Exchange OS 都能自主理解使用者意圖、規劃執行步驟並經使用者確認後完成下單；用戶也可直接提供預算與偏好，由 AI Native Exchange OS 輔助規劃更合適的投資組合，讓 HOYA BIT 不再只是一個交易 App，而是具備理解能力的金融入口。

●第三步：降低服務成本——透過 AI Native Exchange OS 自動化處理客服詢問、身分驗證、出入金查詢等高頻標準化流程，大幅降低人工作業成本，讓平台有能力以更低的門檻服務更廣大的用戶群。

●第四步：提升保護能力——彭云嫻認為：「真正的普惠，不是讓更多人容易進場，而是讓更多人安全地參與。」AI Native Exchange OS 內建異常交易與詐騙情境辨識機制，能在風險發生前主動預警；針對高風險操作，則保留人工審核，透過 AI 與人工協作，為用戶打造更即時、更可靠的安全防線。

隨著紐約證券交易所（NYSE）將推出24/7代幣化證券，全球金融正迎來歷史性重組，加密貨幣不再只是投資選項，而是台灣人無法繞過的必修課。HOYA BIT 的目標，正是成為每位用戶最可靠的入口，不只是交易平台，而是踏入數位金融世界的第一步。

彭云嫻表示，AI Native Exchange OS只是平台升級的一部分，更重要的是讓服務突破傳統邊界，真正支援每位用戶更安全、順暢地參與數位金融。

HOYA BIT 創辦人彭云嫻現場演示「AI Native Exchange OS」，只需輸入預算與投資偏好，AI 即可生成資產配置建議，並同步計算預期報酬率，從幣價查詢到下單全程僅靠自然語言操作，大幅降低操作門檻。HOYA BIT／提供
HOYA BIT 創辦人彭云嫻現場演示「AI Native Exchange OS」，只需輸入預算與投資偏好，AI 即可生成資產配置建議，並同步計算預期報酬率，從幣價查詢到下單全程僅靠自然語言操作，大幅降低操作門檻。HOYA BIT／提供

HOYA BIT創辦人彭云嫻提出「普惠金融四部曲」，以 AI 系統性降低數位金融門檻，致力讓 HOYA BIT 成為每位用戶踏入虛擬資產世界最可靠的第一步。HOYA BIT／提供
HOYA BIT創辦人彭云嫻提出「普惠金融四部曲」，以 AI 系統性降低數位金融門檻，致力讓 HOYA BIT 成為每位用戶踏入虛擬資產世界最可靠的第一步。HOYA BIT／提供

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