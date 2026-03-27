國壽2025年股市獲利破千億元 今年目標拚ROE 10%、新契約CSM 750億元

國泰金控（2882）最大子公司國泰人壽2025年避險後投資收益率達3.94%，國內股票投報率高達16.1%、國外股票12%，股票已實現獲利賺進1,148億元，是接軌新制前的獲利大補丸。國泰人壽代理總經理林昭廷指出，為減少幣別錯配，未來會增加台股穩定配息的標的，增加風險可控且穩健的公共建設投資，在平穩的市況下，股東權益報酬率（ROE）有望達10%。

國壽去年的總投資金額達8兆838億元，損益兩平資產報酬率約2.99%，較2024年增加0.16個百分點，國內股票投報率16.1%，占總投資金額約6.7%、國外股票避險前投報率12%，占比約5.2%，股市已實現獲利高達1,148億元；國內債券含債券ETF約5.3%、國外債券避險前投報率為4%，避險後投資收益率3.94%，避險前經常性投資收益率為3.46%，較前年增加3個基點，主因股利收入增加。

林昭廷指出，今年截至2月底，國內外股票未實現利益已超過1,400億元，債券部位未實現損益仍為負值，不過已較今年元旦有明顯改善，約回升1,000億元。在中長期資產配置方面，國壽確定將逐步增加台幣資產比重，增加方向包括國內穩定配息股票，以及具穩定收益、風險可控的公共建設標的，以確保長期資產配置的穩健性。

林昭廷強調，新制降低避險成本的付出，對損益表有實質貢獻，以去年度來說，12月底避險比率約41%，外幣資產避險成本為5.61兆元的1.57%（約880億元），而目前已經幾乎沒有傳統NDF（無本金交割遠期外匯）避險，剩下的傳統CS（換匯交易）避險約僅剩35%，全年避險成本預估約為外幣資產的1.2～1.3%，省下的NDF避險成本逾200億元現金，雖然需提列外價金準備，但省下的現金亦可再投資債券，每年約可貢獻逾10億元利息收入。

其次，過去保單負債成本高、利差為負，難以預估獲利；目前保單成本降至2.2～2.3%，利差轉正，投資收益更可預測。從CSM（合約服務邊際）來看，去年新契約CSM遠超過目標700億元，今年新契約CSM目標上調至750億元，對達標有信心。