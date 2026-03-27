快訊

又跳水 台積電期失守1800元、台指期夜盤失守33K

蔡正元今入獄北監低調不證實 首日天涼「滋補晚餐」菜色曝光

國壽2025年股市獲利破千億元 今年目標拚ROE 10%、新契約CSM 750億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽。圖／國泰人壽提供
國泰人壽。圖／國泰人壽提供

國泰金控（2882）最大子公司國泰人壽2025年避險後投資收益率達3.94%，國內股票投報率高達16.1%、國外股票12%，股票已實現獲利賺進1,148億元，是接軌新制前的獲利大補丸。國泰人壽代理總經理林昭廷指出，為減少幣別錯配，未來會增加台股穩定配息的標的，增加風險可控且穩健的公共建設投資，在平穩的市況下，股東權益報酬率（ROE）有望達10%。

國壽去年的總投資金額達8兆838億元，損益兩平資產報酬率約2.99%，較2024年增加0.16個百分點，國內股票投報率16.1%，占總投資金額約6.7%、國外股票避險前投報率12%，占比約5.2%，股市已實現獲利高達1,148億元；國內債券含債券ETF約5.3%、國外債券避險前投報率為4%，避險後投資收益率3.94%，避險前經常性投資收益率為3.46%，較前年增加3個基點，主因股利收入增加。

林昭廷指出，今年截至2月底，國內外股票未實現利益已超過1,400億元，債券部位未實現損益仍為負值，不過已較今年元旦有明顯改善，約回升1,000億元。在中長期資產配置方面，國壽確定將逐步增加台幣資產比重，增加方向包括國內穩定配息股票，以及具穩定收益、風險可控的公共建設標的，以確保長期資產配置的穩健性。

林昭廷強調，新制降低避險成本的付出，對損益表有實質貢獻，以去年度來說，12月底避險比率約41%，外幣資產避險成本為5.61兆元的1.57%（約880億元），而目前已經幾乎沒有傳統NDF（無本金交割遠期外匯）避險，剩下的傳統CS（換匯交易）避險約僅剩35%，全年避險成本預估約為外幣資產的1.2～1.3%，省下的NDF避險成本逾200億元現金，雖然需提列外價金準備，但省下的現金亦可再投資債券，每年約可貢獻逾10億元利息收入。

其次，過去保單負債成本高、利差為負，難以預估獲利；目前保單成本降至2.2～2.3%，利差轉正，投資收益更可預測。從CSM（合約服務邊際）來看，去年新契約CSM遠超過目標700億元，今年新契約CSM目標上調至750億元，對達標有信心。

資產配置 避險 國泰金控

延伸閱讀

國壽去年於股市獲利1148億 中長期增加新台幣投資

國泰金法說會／2025年獲利史上第三高 股利配發量能達3.5元

國泰金法說 股利配發看齊去年3.5元水準

超夯！壽險業今年前二月誕生三張「百億神單」 銷售超過400億元

相關新聞

央行去年砸76.9億美元進場穩匯 終止連三年淨賣匯

2025年新台幣面臨劇烈震盪，央行為了穩定匯市，也加大調節力道。中央銀行總裁楊金龍30日將赴立法院財委會進行業務報告並備詢，報告也在27日率先出爐，揭露央行全年累計淨買匯達76.9億美元，約當GDP之0.8%，也終止央行連續三年淨賣匯。

永豐銀董事會通過合併京城銀 將躍居民營第五大銀行

永豐銀行27日召開董事會決議通過吸收合併京城銀行，以永豐銀行為存續公司，待主管機關核准後另行訂定合併基準日；永豐銀行表示，擬以每股24元溢價發行普通股18.65億股並支付部分現金，取得永豐金（2890）所持有的京城銀行全部股份，實際換股比例待合併基準日後確定。合併後，永豐銀行總資產將達新臺幣3.19兆元，排名全台第十二大且為民營第五大銀行，分行總數將增至191家、躍升為全台第二。

國壽2025年股市獲利破千億元 今年目標拚ROE 10%、新契約CSM 750億元

國泰金控（2882）最大子公司國泰人壽2025年避險後投資收益率達3.94%，國內股票投報率高達16.1%、國外股票12%，股票已實現獲利賺進1,148億元，是接軌新制前的獲利大補丸。國泰人壽代理總經理林昭廷指出，為減少幣別錯配，未來會增加台股穩定配息的標的，增加風險可控且穩健的公共建設投資，在平穩的市況下，股東權益報酬率（ROE）有望達10%。

中東局勢反覆 新台幣小升收31.88元、週線終止連3貶

中東局勢反覆，雖傳出美伊和談消息，但雙方說法分歧，市場觀望氣氛濃厚。不過熱錢未再大舉出逃，出口商進場拋匯也提供支撐，新台...

董事長蔡宏圖下令成長 國泰金找併購標的

國泰金控（2882）今（27）日舉行法人說明會，除股利政策備受關注外，經營層也釋出未來成長策略的重要訊號。總經理李長庚透露，在董事長蔡宏圖要求下，國泰金未來將加速尋找成長動能，也不排除進行併購，不論國內或海外市場。

2字頭新台幣鈔券同步改版 央行：具成本與環保效益

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，央行說明，考量部分民眾對2字頭鈔券仍有需求，且其發行具成本與環保效益，央行決定納入此次改版規...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。