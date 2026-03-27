合庫金控連5年響應Earth Hour 關燈一小時點亮永續願景

合庫金控（5880）暨7家子公司連續5年參與全球最大自發性公益減碳行動「2026 Earth Hour 永續領跑者」，透過全面關閉營運據點橫、直式招牌燈及不必要照明設備一小時，以實際行動支持節能減碳與氣候行動。此舉除象徵企業對環境保護的重視，更展現合庫將永續發展深植經營理念的長期承諾，藉由簡單的關燈行動，喚起大眾對氣候變遷與節能減碳議題的關注。

近年來，合庫持續強化低碳營運管理，推動能源使用最佳化、辦公室節能改善及無紙化金融服務，並逐步精進溫室氣體盤查與揭露機制，朝淨零排放目標穩健邁進。同時透過導入 EMS 能源管理系統，強化節能績效，提升員工永續意識，讓環保理念不僅停留於活動層面，更融入日常營運文化。

此外，合庫亦透過整合再生能源採購與分配機制，協助商辦大樓承租戶取得再生能源，滿足企業再生能源使用及降低用電碳排需求，除自身減碳外，亦將永續影響力擴展至承租戶。另合庫長期支持國土保育，為全方位維護生物多樣性，整合科研、救援與教育三大面向的跨界合作，與「社團法人台灣黑面琵鷺保育學會」共同架設黑面琵鷺全球直播影像設備，且與農業部生物多樣性研究所合作啟動「黑琵守護網專案」，建置全臺首座「黑面琵鷺肉毒桿菌毒素中毒預警系統」。透過遠距監控偵測、黑面琵鷺救援、專業團隊治療與復健野放，支持生物多樣性保育行動，相關努力亦於1月再獲財政部國有財產署頒發感謝狀，展現落實國土保育、穩健環團運作、推動綠色金融及促進環境永續發展的具體成果。

作為金融體系的重要一環，合庫深知金融業在淨零轉型中的關鍵角色。除持續落實內部減碳外，也透過金融資源引導，支持綠色產業、循環經濟與低碳科技發展，擴大永續影響力。本次「關燈一小時」活動，不僅是對社會的承諾，也是對未來世代的責任宣示。面對氣候變遷的嚴峻挑戰，唯有企業、客戶與社會攜手合作，方能加速低碳轉型腳步，共同邁向地球永續的未來。