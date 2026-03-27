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許舒博當選中華民國人壽保險管理學會理事長

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中華民國人壽保險管理學會今完成理事長交接，台灣人壽董事長許舒博（圖左）當選第15屆理事長。右為前任理事長劉炳華。圖／保險管理學會提供。
中華民國人壽保險管理學會今完成理事長交接，台灣人壽董事長許舒博（圖左）當選第15屆理事長。右為前任理事長劉炳華。圖／保險管理學會提供。

中華民國人壽保險管理學會於115年3月27日於台大醫院國際會議中心召開會員大會。經會員投票推選，台灣人壽董事長許舒博當選接任第十五屆理事長，將帶領學會持續推動我國壽險管理與專業發展。

本次會員大會邀請金管會保險局副局長蔡火炎致詞，並由卸任理事長劉炳華進行會務報告。大會除進行年度工作報告與討論案外，重頭戲為第十五屆理、監事選舉，順利產生新一屆理、監事團隊。

許舒博長期深耕壽險產業，具備豐富的經營管理與產業實務經驗，未來將在既有基礎上持續推動學會會務發展，強化產官學交流，並深化壽險管理制度研究與專業人才培育，協助產業因應金融環境與法令制度的快速發展與變化。

中華民國人壽保險管理學會表示，未來在新任理事長及新一屆理、監事團隊的帶領下，將持續發揮學會平台功能，促進壽險管理專業發展，協助產業健全成長，提升整體金融服務與消費者保障品質。

許舒博 壽險 理事長

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