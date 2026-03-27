國泰世華銀行積極推進海外布局 傅伯昇：聚焦東南亞、日本與印度

國泰世華銀行副總經理傅伯昇27日於國泰金控（2882）2025年第4季法說會上表示，銀行的海外布局將持續以東南亞市場為核心，並積極拓展日本、印度和東南亞市場，未來海外布局將更為積極與快速。

傅伯昇指出，東南亞布局向來是國內銀行相對積極的方向，近期全球關稅戰爭導致供應鏈轉移，國泰世華銀行今年的海外布局將以香港作為區域金融中心出發，拓展到東南亞的7個據點，聚焦在企業金融和供應鏈金融。

傅伯昇說，國泰世華銀行在日本、印度及澳洲等市場也有積極進展。日本東京分行和福岡出張所的申請設立已於去年獲得金管會核准，並向日本金融廳提出申設分行，預計審查期需1.5至2年，最快希望2027年前有望成立相關據點，強化半導體等相關產業的供應鏈金融；印度則有孟買分行已獲金管會核准申設，正進行當地審核程序。他強調，未來在海外布局將會越來越積極，速度也會加快。

至於美國市場，傅伯昇表示仍在審慎評估中，因美國法規限制較多，需考量整體經營風險，因此暫未有具體擴張計畫。