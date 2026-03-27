國壽去年於股市獲利1148億 中長期增加新台幣投資

國泰人壽揭露2025年底總投資金額約新台幣8兆元，全年在股市獲利約1148億元，跟2024年大致持平；國壽代理總經理林昭廷表示，中長期勢必增加新台幣投資，包括穩定配息股票，也會積極找尋風險可控的國內公共建設，不過因需要時間，增幅會比較緩慢。

國泰金控今天下午舉行2025年第4季法人說明會。國泰人壽揭露，2025年底投資部位約8兆元，海外占比約69%，最大宗為國外債券權重達61.5%、報酬率為4%，國內債券權重為9.1%、報酬率5.3%。國內股市權重6.7%、報酬率16.1%，國外股票權重為5.2%，報酬率為12%。

根據財報資料顯示，國壽2025年權益類已實現獲利約1148億元，與2024年大致相當，債務類已實現獲利約60億元（債券買賣獲利），年增430%。

林昭廷表示，國壽中長期一定會增加台幣投資標的，只是增幅會很緩慢。增加方向上，包含穩定配息的台股股票，也會積極尋找收益符合需求、風險可控的國內公共建設，另外包含放款、國內不動產投資等，都會是增加台幣資產的部位，只是這類標的從發現到實際投資會花一段時間，因此比較難說明每年增額。

在IFRS 17下，保險業於銷售保單時，不會認列利潤，後續提供服務時才逐步認列，因此每賣出一張保單的可實現利潤，視為合約服務邊際（CSM），成為衡量保險公司未來獲利能力的重要指標。

林昭廷表示，國壽累計CSM餘額超過5000億元，今年新契約CSM目標上看750億元。隨著後續CSM攤銷到損益表，CSM將是未來獲利成長的重要來源。

金管會去年12月底提出匯率會計新制，由於匯率波動影響減少，法人關注國泰人壽避險成本與避險比率。

林昭廷指出，國壽去年12月底避險比率約41%，現在避險工具中幾乎沒有無本金交割遠期外匯（NDF），僅剩下換匯（CS），避險比率約35%。國壽去年避險成本約在1.53%，今年全年避險成本約在1.2%至1.3%之間，避險成本下降對獲利有幫助。

林昭廷說明，隨著過去投入NDF的成本轉移到外匯價格變動準備金後，避險比率下降後，一年原本實際要支付NDF成本可以少支出200多億元，這筆錢拿去買債券，債券利息一年可以收到10多億元，以經濟實質影響來看，對投資收益有幫助。

近期國外私募信貸市場，有多家基金公司限制客戶贖回，引發市場關切，法人也關切國泰金子公司是否有相關曝險。

國泰金總經理李長庚說，國泰人壽、國泰世華銀行都沒有私募信貸曝險，這類大量贖回狀況有點像是銀行發生擠兌，不過現在相關申購贖回規範都比金融海嘯當年好很多。國泰世華銀上架的私募產品，都慎選發行者與管理者，持續關注後續發展。

國泰世華銀行副總經理傅伯昇表示，銀行雖本身沒曝險，但有上架4檔私募信貸基金產品，境內外銷售金額合計約1億美元，目前上架產品沒有碰到贖回上限的情形，基金公司都有滿足投資人贖回要求。