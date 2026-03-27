永豐銀董事會通過合併京城銀 將躍居民營第五大銀行

永豐銀行27日召開董事會決議通過吸收合併京城銀行，以永豐銀行為存續公司，待主管機關核准後另行訂定合併基準日；永豐銀行表示，擬以每股24元溢價發行普通股18.65億股並支付部分現金，取得永豐金（2890）所持有的京城銀行全部股份，實際換股比例待合併基準日後確定。合併後，永豐銀行總資產將達新臺幣3.19兆元，排名全台第十二大且為民營第五大銀行，分行總數將增至191家、躍升為全台第二。

京城銀行經金融監督管理委員會核准，於2025年10月1日成為永豐金控旗下100%持股子公司。永豐銀行表示，二家銀行於業務面與管理面持續交流互動、加速企業文化融合；合併後，除擴大資產規模與市占率外，包括營業據點、主力業務及客群經營等，均具備高度互補性，為客戶、股東、員工及市場均挹注正面效益。

永豐銀行表示，旗下著重經營中大型企業並提供自然人多元零售及理財金融服務，京城銀行則以區域性中小企業及不動產業務為主；雙方合併後，配合通路優勢深耕全台，資源分享並整合商品推動各項業務發展，加上政策聚焦南台灣高科技S廊帶、推動產業鏈南移，帶動企業營運等金融服務需求，均有助提升經營綜效。

永豐銀行表示，秉持「全體員工皆留任、客戶權益不影響、專業服務不中斷」三大原則，於合併基準日時，京城銀行仍在職且適用勞動基準法的員工將全數留任並承認其於京城銀行的年資，以維護員工權益並提升企業凝聚力，為股東、客戶及員工創造三贏，實現企業永續價值。