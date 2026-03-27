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央行去年砸76.9億美元進場穩匯 終止連三年淨賣匯

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
央行統計，新台幣2025年全年對美元升值4.27%。圖／本報資料照片
央行統計，新台幣2025年全年對美元升值4.27%。圖／本報資料照片

2025年新台幣面臨劇烈震盪，央行為了穩定匯市，也加大調節力道。中央銀行總裁楊金龍30日將赴立法院財委會進行業務報告並備詢，報告也在27日率先出爐，揭露央行全年累計淨買匯達76.9億美元，約當GDP之0.8%，也終止央行連續三年淨賣匯。

去年上半年受到美國總統川普祭出「對等關稅」的不確定性影響，引爆上半年美元指數下跌，導致新台幣出現「史詩級升值」狂潮，也迫使央行進場買匯阻升。

根據央行書面報告中指出，美元指數上半年下跌10.7%，同期間中央淨買匯132.5億美元以維持國內匯市穩定，新台幣對美元升值9.63%；下半年美元指數升值1.49%，同期間新台幣升值預期心理消退，加上外資獲利了結台股併同獲配部分股利匯出資金，國內匯市出現美元超額需求，中央則進場調節淨賣匯55.6億美元，累計全年淨買匯76.9億美元，約當GDP的0.8%。

央行也統計，新台幣2025年全年對美元升值4.27%，升幅小於瑞士法郎（14.48%）、歐元（13.44%）、澳幣（7.84%）、星幣（6.25%）等主要貨幣。

以全年的調節狀況來看，由於央行自2022年以來在匯市的操作方向已連續三年呈現淨賣匯，其中，2022年淨賣匯130億美元、2023年淨賣匯27.7億美元、2024年淨賣匯164億美元，而去年則由賣轉為買，全年累計淨買匯76.9億美元，也終止了央行連續三年淨賣匯。

另外，報告中也指出，今年初至2月27日以來，由於美國新關稅政策對台灣經濟影響有限，加上台積電（2330）等電子股受惠AI熱潮延續及政策利多，外資大舉回補台股1,660億新台幣並匯入資金，新台幣對美元匯率升值0.6%；但隨著2月28日美伊戰爭爆發，全球避險資金湧入美元，導致美元指數反彈，截至3月25日為止，美元指數上漲1.80%，新台幣對美元匯率則因外資轉為賣超台股並匯出資金，新台幣對美元匯率轉為貶值，2月28日至3月25日止，新台幣對美元匯率貶值2.19%。

台積電 楊金龍 美元匯率

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