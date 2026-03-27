中東局勢反覆 新台幣小升收31.88元、週線終止連3貶

中東局勢反覆，雖傳出美伊和談消息，但雙方說法分歧，市場觀望氣氛濃厚。不過熱錢未再大舉出逃，出口商進場拋匯也提供支撐，新台幣兌美元匯價連4升，今天收盤收31.88元，升2.5分，續寫逾1週新高，台北及元太外匯市場總成交金額20.735億美元。

中東戰火延燒，美伊戰事即將邁向1個月，金融市場度過最震盪的時刻，但投資人憂心戰事短期難以停止，可能引發通膨及需求萎縮等疑慮，避險情緒仍在，美元指數續處高檔，令亞幣承壓。

美伊談判疑慮未除，加上美國科技股重挫，台股早盤一度下跌668.23點，在低接買盤承接下，終場下跌225.03點，力守33000點關卡，留443.2點長下影線。

新台幣兌美元今天以31.93元開盤後，隨台股下挫、美元轉強，跌至盤中低點31.984元，不過季底出口商拋匯需求強勁，眼見匯價回貶，迅速進場拋匯，使新台幣由貶轉升，最高升抵31.855元。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值9分或0.28%，週線終止連3貶。

外匯交易員直言，中東局勢反覆，投資人疑慮仍存，不時可見外資賣超台股並匯出，新台幣貶值壓力難以完全消散，但觀察本週股匯市走勢，外資偶有買超台股，在匯市也轉為雙向操作，並非一致性匯出，匯市總成交量也明顯收斂，均顯示利空鈍化。

外匯交易員進一步指出，新台幣匯率先前貶破32.1元，如今回到31.9元附近整理，在消息面有新的突破之前，估延續區間整理格局，於31.7元至32.1元間震盪。