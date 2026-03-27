董事長蔡宏圖下令成長 國泰金找併購標的

國泰金控（2882）今（27）日舉行法人說明會，除股利政策備受關注外，經營層也釋出未來成長策略的重要訊號。總經理李長庚透露，在董事長蔡宏圖要求下，國泰金未來將加速尋找成長動能，也不排除進行併購，不論國內或海外市場。

李長庚表示，今年新春團拜時蔡（宏圖）董「有提示我們，子公司包括金控都要研究成長策略」。他進一步說，成長有分內生成長跟外生成長，內生會考慮各種方式，包括產品線、業務面等，但「外生當然會比較快」 ，也依董事長的想法，要求各單位都注意機會。

李長庚指出，過去幾年是希望讓壽險先順利接軌IFRS 17，國泰金採取相對保守策略，如今隨制度逐步到位，已具備重新啟動外部擴張的條件。

李長庚說，國內外的機會都會看，主要是有沒有綜效。針對優先順序，李長庚沒有把話說死， 但他表示，國泰銀從據點數量來看沒有特別的需要，至於證券，「還有很多機會可以成長」，投信這幾年也有很多新的資產管理形式出來，「海外也很有可能」。

他也坦言，過去也有失敗的經驗，例如印尼的併購失敗，但也能學到很多經驗，包括如何挑選標的，雙方合作架構等，希望能規避可能的風險。但「團隊會積極尋求成長機會」。