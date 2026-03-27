快訊

股民們意外嗎？ 中鋼股東會紀念品竟是它

才洗刷染毒臭名！44歲男星驚傳身亡 經紀公司急回應

很嗆！川普譏英航艦「玩具」批北約「紙老虎」 等伊朗垮了才出聲

聽新聞
0:00 / 0:00

董事長蔡宏圖下令成長 國泰金找併購標的

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰金控舉行法說會，總經理李長庚透露，在董事長蔡宏圖要求下，國泰金未來將加速尋找成長動能，也不排除進行併購，不論國內或海外市場。圖／國泰金控提供
國泰金控舉行法說會，總經理李長庚透露，在董事長蔡宏圖要求下，國泰金未來將加速尋找成長動能，也不排除進行併購，不論國內或海外市場。圖／國泰金控提供

國泰金控（2882）今（27）日舉行法人說明會，除股利政策備受關注外，經營層也釋出未來成長策略的重要訊號。總經理李長庚透露，在董事長蔡宏圖要求下，國泰金未來將加速尋找成長動能，也不排除進行併購，不論國內或海外市場。

李長庚表示，今年新春團拜時蔡（宏圖）董「有提示我們，子公司包括金控都要研究成長策略」。他進一步說，成長有分內生成長跟外生成長，內生會考慮各種方式，包括產品線、業務面等，但「外生當然會比較快」 ，也依董事長的想法，要求各單位都注意機會。

李長庚指出，過去幾年是希望讓壽險先順利接軌IFRS 17，國泰金採取相對保守策略，如今隨制度逐步到位，已具備重新啟動外部擴張的條件。

李長庚說，國內外的機會都會看，主要是有沒有綜效。針對優先順序，李長庚沒有把話說死， 但他表示，國泰銀從據點數量來看沒有特別的需要，至於證券，「還有很多機會可以成長」，投信這幾年也有很多新的資產管理形式出來，「海外也很有可能」。

他也坦言，過去也有失敗的經驗，例如印尼的併購失敗，但也能學到很多經驗，包括如何挑選標的，雙方合作架構等，希望能規避可能的風險。但「團隊會積極尋求成長機會」。

蔡宏圖 國泰金 法人說明會

延伸閱讀

國泰金法說 股利配發看齊去年3.5元水準

內捲、產能過剩怎解？ 陸資本大佬胡祖六：通過「併購」能消化產能

宏碁智新預計將於4月轉上櫃 今年營收期盼翻倍成長

金融股多點開花！兆豐金獲利連續刷新 專家：看好今年延續配發高股息

相關新聞

董事長蔡宏圖下令成長 國泰金找併購標的

國泰金控（2882）今（27）日舉行法人說明會，除股利政策備受關注外，經營層也釋出未來成長策略的重要訊號。總經理李長庚透露，在董事長蔡宏圖要求下，國泰金未來將加速尋找成長動能，也不排除進行併購，不論國內或海外市場。

2字頭新台幣鈔券同步改版 央行：具成本與環保效益

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，央行說明，考量部分民眾對2字頭鈔券仍有需求，且其發行具成本與環保效益，央行決定納入此次改版規...

2025年新台幣劇震 央行加強調節全年淨買匯76.9億美元

2025年新台幣經歷劇烈震盪，央行為了穩定匯市，加大調節力道。根據央行今天出爐的書面報告，去年全年央行累計淨買匯76.9...

HOYA BIT發表「AI Native Exchange OS」領攻普惠金融

緊追輝達（NVIDIA） GTC 大會熱潮，全球AI落地應用的亞洲第一站在AI EXPO Taiwan 2026 登場。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT 也於今日對外發表旗下首個 AI Agent 產品「AI Native Exchange OS」，由創辦人彭云嫻揭幕，未來投資人只需透過自然語言對話，即可完成幣價查詢、資產總覽、價格提醒設定乃至實際交易確認，所有操作在單一對話介面一次到位，宣告台灣加密貨幣產業進入AI驅動的全新時代。

金融小白福音 臺銀創新學貸作為數位帳戶核身依據正式上線

臺灣銀行宣布，該行首創以「就學貸款資料」作為數位存款帳戶核身依據的創新服務，經金管會核准試辦並推動銀行公會修訂相關規範後，即日起正式開辦。

元大金連6年響應地球一小時關燈 號召近90家供應商夥伴參與

元大金控（2885）集團展現綠色金融領導力，串聯國內及韓國、香港、印尼、越南、泰國、菲律賓等海外據點，號召近90家供應商夥伴，共同參與「Earth Hour 地球一小時」關燈倡議守護地球。28日晚間八點半至九點半，與全球同步，關閉元大金融廣場外牆燈一小時，透過舉辦快閃環保活動，響應落實減碳生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。