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2字頭新台幣鈔券同步改版 央行：具成本與環保效益

中央社／ 台北27日電
貳佰圓紙鈔。聯合報系資料照片／記者林建農攝影
貳佰圓紙鈔。聯合報系資料照片／記者林建農攝影

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，央行說明，考量部分民眾對2字頭鈔券仍有需求，且其發行具成本與環保效益，央行決定納入此次改版規畫，也希望利用改版契機，加強宣導，讓5種面額均衡使用發展。

立法院財委會預計30日邀請央行進行業務報告，今天書面報告率先出爐。報告中揭露新台幣鈔券改版規劃。

央行於2025年10月23日正式啟動新台幣鈔券改版案，並成立跨領域的「新台幣鈔券改版主題諮詢委員會」，經過委員會討論，確立新版鈔券系列主題為「台灣之美」，而後篩選12項面額主題，辦理「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，吸引逾19萬人次參與。

央行表示，此次票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計的重要參考。

現行流通的新台幣鈔券共有5種面額，分別是壹佰圓券、貳佰圓券、伍佰圓券、壹仟圓券、貳仟圓券。外界關注，2字頭鈔券使用率較低，是否還會繼續發行。

央行報告指出，參考主要國家（地區）鈔券發行實務，目前新台幣鈔券5種面額的設計適當，多數國家也是採全面額改版作法；另外，考量部分民眾對2字頭鈔券仍有需求，且其發行具成本與環保效益，央行決定納入此次改版規畫，也希望利用改版契機，加強宣導，讓5種面額均衡使用發展。

至於新台幣鈔券改版時程，央行說明，鈔券改版涉及圖稿設計、授權認證、報院核定、試印及製版等程序，並需辦理鈔券紙與專利油墨的國際採購，整體作業時間預估約2年。

此外，防偽功能升級將影響既有製程與設備，量產過程也可能會有相關問題須克服。發行前，也須完成全國現金自動化設備調校或更新，約需半年時間。

央行 自動化設備 環保

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