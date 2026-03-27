2025年新台幣劇震 央行加強調節全年淨買匯76.9億美元

2025年新台幣經歷劇烈震盪，央行為了穩定匯市，加大調節力道。根據央行今天出爐的書面報告，去年全年央行累計淨買匯76.9億美元，約當GDP的0.8%，並未踩到美國財政部匯率政策檢視標準的紅線，也終止連3年淨賣匯。

立法院財委會30日邀請央行進行業務報告，今天書面報告率先出爐。央行匯率政策一向受到矚目，報告也照例揭露調節匯市的狀況。

2025年新台幣匯率劇烈震盪，上半年因台美關稅談判引發市場升值預期，並於5月初爆發「史詩級升值」，連續2天盤中狂漲逾1元，央行總裁楊金龍親上火線，向市場喊話「失序到此為止」。

到了下半年，儘管台股屢創新高，外資仍賣超台股並匯出，新台幣匯率貶勢洶洶，從29元一路跌向31.5元。

央行報告指出，2025年上半年，美元指數（DXY）下跌10.7%，國內匯市美元供給大於需求，央行淨買匯132.5億美元，新台幣對美元升值9.63%；至於下半年，美元指數升值1.49%，同期間外資獲利了結台股，且領取股利後持續匯出，國內匯市出現美元超額需求，央行因此進場調節、淨賣匯55.6億美元，新台幣對美元貶值4.89%。

全年看來，2025年央行累計淨買匯76.9億美元，約當國內生產毛額（GDP）的0.8%，未觸及美國財政部匯率政策報告的檢視標準。

央行也指出，2025年新台幣對美元升值4.27%，升幅小於瑞士法郎14.48%、歐元13.44%、澳幣7.84%、星幣6.25%等主要貨幣。

而去年10月至今，美元指數上漲，導致新台幣對美元貶值4.64%，但新台幣貶幅仍低於韓元、日圓，波動幅度相對穩定。

美國對匯率操縱國設有3項標準，第1，對美商品及服務貿易順差逾150億美元；第2，經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率逾3%；第3，淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。