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HOYA BIT發表「AI Native Exchange OS」領攻普惠金融

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣加密貨幣交易所HOYA BIT於今日正式對外發表旗下首個AI Agent 產品「AI Native Exchange OS」，由創辦人彭云嫻揭幕。圖/HOYA BIT提供
台灣加密貨幣交易所HOYA BIT於今日正式對外發表旗下首個AI Agent 產品「AI Native Exchange OS」，由創辦人彭云嫻揭幕。圖/HOYA BIT提供

緊追輝達（NVIDIA） GTC 大會熱潮，全球AI落地應用的亞洲第一站在AI EXPO Taiwan 2026 登場。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT 也於今日對外發表旗下首個 AI Agent 產品「AI Native Exchange OS」，由創辦人彭云嫻揭幕，未來投資人只需透過自然語言對話，即可完成幣價查詢、資產總覽、價格提醒設定乃至實際交易確認，所有操作在單一對話介面一次到位，宣告台灣加密貨幣產業進入AI驅動的全新時代。

隨著Nasdaq、Cboe相繼推動全天候交易，美國「GENIUS Act」確立穩定幣監管框架，加密貨幣已從投資選項演變為全球金融基礎建設，但並非所有人都能跟上這波金融重構。彭云嫻表示，她看見太多台灣投資人被擋在這場浪潮之外，看不懂術語、沒有背景、沒有時間，或是根本不知道從哪裡開始。這些人並非不想參與，而是從來沒有一個為他們量身打造的入口，這正是我們決定將 AI Agent 帶進交易所的原因。

金管會明確指出，台灣步入超高齡社會，金融服務不能只追求數位化，更必須走向真正具包容性的「全齡金融」。對此，彭云嫻提出「普惠金融四部曲」，希望逐步拆解投資過程中的知識、操作、成本與風險門檻，讓投資不再只是少數人的能力。

第一步是降低知識門檻，彭芸嫻說，加密貨幣的最大門檻從來不是技術，而是語言。AI Native Exchange OS 化身用戶的隨行家教，整合即時行情、新聞與知識檢索，以動態知識注入技術提供精準說明，將艱深術語即時轉化為易懂的日常語言。

其次要降低使用門檻，過去，加密投資人往往得緊盯K線、理解專有術語、摸索複雜介面，才能完成一筆交易；如今，AI Native Exchange OS 讓金融服務只要用自然語言就能完成操作。無論是「幫我查今天比特幣漲跌」或是「幫我用 TWD 下單 30,000 USDT」，AI Native Exchange OS 都能自主理解使用者意圖、規劃執行步驟並經使用者確認後完成下單；用戶也可直接提供預算與偏好，由 AI Native Exchange OS 輔助規劃更合適的投資組合，讓 HOYA BIT 不再只是一個交易 App，而是具備理解能力的金融入口。

第三是降低服務成本，可透過 AI Native Exchange OS 自動化處理客服詢問、身分驗證、出入金查詢等高頻標準化流程，大幅降低人工作業成本，讓平台有能力以更低的門檻服務更廣大的用戶群。

最後是提升保護能力，彭云嫻認為，真正的普惠，不是讓更多人容易進場，而是讓更多人安全地參與。AI Native Exchange OS 內建異常交易與詐騙情境辨識機制，能在風險發生前主動預警；針對高風險操作，則保留人工審核，透過AI與人工協作，為用戶打造更即時、更可靠的安全防線。

隨著紐約證券交易所（NYSE）將推出24/7代幣化證券，全球金融正迎來歷史性重組，加密貨幣不再只是投資選項，而是台灣人無法繞過的必修課。HOYA BIT的目標，正是成為每位用戶最可靠的入口，不只是交易平台，而是踏入數位金融世界的第一步。彭云嫻表示，AI Native Exchange OS 只是平台升級的一部分，更重要的是讓服務突破傳統邊界，真正支援每位用戶更安全、順暢地參與數位金融。

投資人 基礎建設 超高齡社會

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