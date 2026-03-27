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看好台灣「錢」景 永達保經全年新契約保費目標成長6成

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
永達保經27日舉行2026業務表揚大會，永達保經董事長吳文永、總經理陳慶鴻率領各業務長官，期許2026業績再創高峰，新契約保費目標達60億元。永達保經／提供
永達保經27日舉行2026業務表揚大會，永達保經董事長吳文永、總經理陳慶鴻率領各業務長官，期許2026業績再創高峰，新契約保費目標達60億元。永達保經／提供

永達保經今（27）日在陽明山中山樓舉行2026業務表揚大會，董事長吳文永指出，特別看好台灣市場有「錢」景，不僅從北至南都有科學園區，許多跨國高科技也來台設立據點，展望2026年，永達保經也設定全年業績目標至少要成長6成，新契約保費收入挑戰60億元。

永達保經董事長吳文永表示，公司成立25年來始終專注於退休規劃與資產傳承市場，協助保戶完善風險管理並發揮保險的核心價值。2025年，永達年度營業收入為新台幣27.08億元，反映服務品質的13個月保單繼續率穩定維持在97%，顯示客戶對永達的高度信賴，另外，永達保經目前MDRT（百萬圓桌會員）會員數已達315位，累計終身會員人數更高達120人。

吳文永致詞時也指出，25年前永達創立之時，台灣保經市佔率僅有1.5%，直到2025年底市佔率已經達到18%，等於25年來成長12倍，他也大讚，自己從事保險業42年來，從來沒見過台灣經濟環境這麼好過，最低薪資也持續成長，尤其更看好台灣未來一、二十年的前景，他舉例，Google AI基礎建設硬體研發中心落腳於北市承德路、輝達亞洲總部位於北士科，代表台灣未來一、二十年會相當有錢。

他認為，保險業將會越來越有利基點，尤其在老年化社會、AI科技進度的大環境下，未來將更重視如何健康養老議題，他也指出，今年前兩月業績已較去年同期成長91%，另外，永達企業大樓則預計今年8月交屋、2027年將正式落成啟用，成為保經業唯一自建的企業大樓。

展望2026年，吳文永指出，看好台灣市場有「錢」景，從北至南都有科學園區，永達保經設定全年業績目標至少要成長6成，新契約保費收入以挑戰60億元為目標，預期營業收入達30.18億元，並目標將MDRT會員人數推升至350位。

退休規劃 科學園區 董事長

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