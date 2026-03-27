華南永昌證數位理財再進化 蟬聯財富管理大獎

面對數位金融生態系競爭，華南永昌證券憑藉平台整合力與客戶體驗優化，再度於「2026財訊財富管理大獎」中脫穎而出，蟬聯「證券最佳數位智能系統」大獎。這項殊榮肯定其長期推動數位轉型的具體成果，更彰顯華南永昌證券在競爭激烈的數位理財市場中，成功打造融合智能科技與人本服務精神的差異化優勢。

在數位金融加速發展的浪潮下，華南永昌證券積極運用先進科技驅動轉型，打造全方位的數位投資環境，董事長黃進明指出，「華南e指沖」App，從1.0、2.0到3.0，始終堅持「好用、實用，真正幫客戶解決問題」為原則，讓投資人只要一支手機，就能享有接近法人大戶等級的交易體驗。

華南永昌證券持續優化平台功能，針對市場日益增加的海外投資需求，進一步整合複委託商品與智能輔助工具。為協助投資人克服跨國資訊落差，「華南e指沖」App特別與國際權威機構標準普爾（S&P）合作，導入高品質市場數據與「分析師選股」功能，統整專業評級與目標價。

除了引進外部權威資訊，平台亦結合獨家自研的「美股趨勢掃描」，採用專利演算法分析多維度市場數據，將複雜的技術指標轉化為簡單易懂的熱度分數。該系統每日追蹤美股指數及11大產業，當大盤下跌但特定產業分數由綠轉紅時，即意味資金正流入，有望成為領漲焦點，協助投資人搶先布局。

在掌握產業趨勢後，針對具體投資標的篩選，「華南e指沖」提供直覺的「關鍵字選股」以大幅縮短搜尋時間；同時內建「五力選股」等獨家自建模型，協助投資人評估企業競爭優勢與產業地位，精準掌握企業的長期競爭力。

在海外股票交易上，投資人可自由選擇使用臺幣或外幣交割，更能透過平台掌握美股、港股的即時報價與帳務資訊，實現「全球市場一手掌握」的便利性。

面對國際政經局勢瞬息萬變、市場波動加劇，敏銳的投資人更需確保交易額度充裕，以保持策略執行的靈活度，華南永昌證券提供「免臨櫃、全線上」交易額度調整服務，投資人只需開啟「華南e指沖」App，除可使用現股庫存與華銀存款餘額認證外，也能彈性上傳其他財力證明，快速擴充戰備，使用者在登入「華南e指沖」App，點擊畫面左上角的功能選單，選擇「額度調整」即可進行線上申請。

華南永昌證券堅持以客為尊，運用大數據與社群行銷深化客戶連結，這份用心不僅獲財訊大獎專業肯定，近期更榮獲全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》頒發數位證券「2025第4季網路人氣標章」，憑藉高「網路聲量」與「好評影響力」，連續三個月躋身前十名，展現深獲投資人信賴的優質網路口碑。

展望未來，華南永昌證券將持續深化數位金融創新，以更智能化、多元化的投資服務滿足市場需求，引領金融科技發展，為投資人創造更多價值。