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華南永昌證數位理財再進化 蟬聯財富管理大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券在數位金融領域的積極改革與創新獲投資人及評審一致肯定，蟬聯「2026財訊財富管理大獎─最佳數位智能系統獎」殊榮，由券商公會理事長陳俊宏（左）頒獎，華南永昌證券總經理張敦富（右）代表受獎。華南永昌證券／提供
華南永昌證券在數位金融領域的積極改革與創新獲投資人及評審一致肯定，蟬聯「2026財訊財富管理大獎─最佳數位智能系統獎」殊榮，由券商公會理事長陳俊宏（左）頒獎，華南永昌證券總經理張敦富（右）代表受獎。華南永昌證券／提供

面對數位金融生態系競爭，華南永昌證券憑藉平台整合力與客戶體驗優化，再度於「2026財訊財富管理大獎」中脫穎而出，蟬聯「證券最佳數位智能系統」大獎。這項殊榮肯定其長期推動數位轉型的具體成果，更彰顯華南永昌證券在競爭激烈的數位理財市場中，成功打造融合智能科技與人本服務精神的差異化優勢。

在數位金融加速發展的浪潮下，華南永昌證券積極運用先進科技驅動轉型，打造全方位的數位投資環境，董事長黃進明指出，「華南e指沖」App，從1.0、2.0到3.0，始終堅持「好用、實用，真正幫客戶解決問題」為原則，讓投資人只要一支手機，就能享有接近法人大戶等級的交易體驗。

華南永昌證券持續優化平台功能，針對市場日益增加的海外投資需求，進一步整合複委託商品與智能輔助工具。為協助投資人克服跨國資訊落差，「華南e指沖」App特別與國際權威機構標準普爾（S&P）合作，導入高品質市場數據與「分析師選股」功能，統整專業評級與目標價。

除了引進外部權威資訊，平台亦結合獨家自研的「美股趨勢掃描」，採用專利演算法分析多維度市場數據，將複雜的技術指標轉化為簡單易懂的熱度分數。該系統每日追蹤美股指數及11大產業，當大盤下跌但特定產業分數由綠轉紅時，即意味資金正流入，有望成為領漲焦點，協助投資人搶先布局。

在掌握產業趨勢後，針對具體投資標的篩選，「華南e指沖」提供直覺的「關鍵字選股」以大幅縮短搜尋時間；同時內建「五力選股」等獨家自建模型，協助投資人評估企業競爭優勢與產業地位，精準掌握企業的長期競爭力。

在海外股票交易上，投資人可自由選擇使用臺幣或外幣交割，更能透過平台掌握美股、港股的即時報價與帳務資訊，實現「全球市場一手掌握」的便利性。

面對國際政經局勢瞬息萬變、市場波動加劇，敏銳的投資人更需確保交易額度充裕，以保持策略執行的靈活度，華南永昌證券提供「免臨櫃、全線上」交易額度調整服務，投資人只需開啟「華南e指沖」App，除可使用現股庫存與華銀存款餘額認證外，也能彈性上傳其他財力證明，快速擴充戰備，使用者在登入「華南e指沖」App，點擊畫面左上角的功能選單，選擇「額度調整」即可進行線上申請。

華南永昌證券堅持以客為尊，運用大數據與社群行銷深化客戶連結，這份用心不僅獲財訊大獎專業肯定，近期更榮獲全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》頒發數位證券「2025第4季網路人氣標章」，憑藉高「網路聲量」與「好評影響力」，連續三個月躋身前十名，展現深獲投資人信賴的優質網路口碑。

展望未來，華南永昌證券將持續深化數位金融創新，以更智能化、多元化的投資服務滿足市場需求，引領金融科技發展，為投資人創造更多價值。

財富管理 數位金融 投資人

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