響應世界關燈日 北富銀營運減碳逾9,072噸

3月28日為2026年世界關燈日（Earth Hour），提醒全球社會重新思考能源使用方式與氣候變遷帶來的長期影響。響應世界關燈日精神，台北富邦銀行致力推動永續發展，透過綠能導入、設備汰換及能源管理等措施，將減碳行動落實於日常營運中，2025年整體營運減碳逾9,072噸，並運用多元綠色金融服務協助企業客戶永續轉型，朝淨零碳排目標持續前進。

在綠能使用上，北富銀逐步擴大綠電採購規模，2025年實際使用綠電達10,258千度，年減碳效益約4,862噸；2026年規劃再新增採購1,220千度，累計綠電採購量將達12,038千度，若以轉供率90%估算，每年可減少碳排放約5,135噸，透過穩定引入再生能源，降低營運對環境的影響。

同時，北富銀也聚焦設備更新，2025年已完成29個據點共2,408盞燈具汰換，預估每年可節電248千度、減碳118噸；2026年將再擴大至31個據點共1,934盞，預估年節電196千度、減碳93噸。針對用電量較高的空調設備亦進行汰舊換新，2025年汰換內湖資料中心200RT冰水主機1台，年節電約261千度、減碳124噸，2026年預計再汰換100RT冰水主機2台，預估年節電200千度、減碳95噸，提升整體能源使用效率。

為能進一步強化節能成效，北富銀將用電管理落實於營運細節中，分行營業牌燈依季節調整開啟時間，ATM區域空調設定夜間自動關閉10小時，每年可節電511千度、減碳242噸；總部大樓則透過辦公區照明分區控管、尖離峰時段調整電梯運轉台數等方式，精準掌握用電需求，減少不必要的能源消耗。

除了力行營運減碳，北富銀更發揮金融專業，協助企業與產業推進低碳轉型。自2018年起，支持建置超過7.5GW裝置容量的再生能源發電設施，每年協助台灣產出約204億度綠電，離岸風電授信主辦件數持續位居台資銀行之冠，為能源轉型提供穩定後盾。

面對企業轉型所衍生的實務需求，北富銀提供多元解決方案，為國內首家承作第三方認證綠色貸款聯貸、社會責任貸款聯貸與永續績效連結貸款之台資銀行，促成全台首件永續供應鏈金融合作案，並推出綠電交易信託與中小企業綠電團購等創新服務，建置國內首套民營銀行氣候風險管理系統。至2025年底，北富銀綠色投融資規模達6,485億元，年成長11%。

北富銀表示，世界關燈日的意義不僅在於關燈一小時，而是提醒企業與社會，節能減碳需要回到日常運作與長期規劃中落實。北富銀會從能源管理、員工參與和綠色金融各面向著手，與企業夥伴及大眾共同推進永續作為，為台灣零碳未來蓄積更多能量。