土銀響應世界關燈日 串聯全台營業據點連三晚關燈

為響應本年度3月28日世界關燈日「關燈一小時（Earth Hour）」活動，土地銀行串聯全台營業據點，自3月27日至29日連續三個晚上關閉招牌燈及外牆燈，為節能減碳貢獻心力。

「Earth Hour」由世界自然基金會（WWF）於2007年自澳洲發起，透過象徵性的關燈行動，喚起社會大眾對氣候變遷的關注，目前已有超過190個國家參與。土地銀行除號召全台據點共同響應，鼓勵同仁及邀請客戶一同參與，並透過社群平台宣導，將節能減碳理念落實於日常生活中。

土地銀行近年持續推動環境與能源管理，導入「ISO 14001環境管理系統」及「ISO 50001能源管理系統」，從溫室氣體盤查、能源與水資源管理、高耗能設備汰換及綠建築標章等各面向推動多項減碳措施，同時持續採購綠電，於分行建置屋頂型太陽能發電系統，提升再生能源使用效益。

同時，土地銀行亦積極響應環境部推動「淨零綠生活」行動，推動綠色員工餐廳並取得環境部「綠色生活網」環保餐廳認證。透過使用國產食材、落實源頭減量及推動惜食點餐等具體措施，在降低環境負擔的同時，也守護員工健康，打造兼具低碳與永續的友善用餐環境。秉持永續發展理念，土銀亦投入環境教育與生態保育，長期與台灣濕地保護聯盟合作，持續深化環境保育意識。