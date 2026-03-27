響應Earth Hour地球一小時 玉山連續15年發起關燈行動籲永續減碳

全球減碳行動不缺席，玉山金控（2884）連續15年響應國際公益減碳活動「Earth Hour 地球一小時」，號召社會大眾關閉不必要電源，正視全球暖化危機。並且自主擴大行動範圍，自3月27日至29日，全面關閉全臺164個營業據點的招牌燈及外牆景觀燈，以實際行動落實節能承諾，喚起大眾對環境永續的重視。

面對氣候變遷的嚴峻挑戰，玉山積極接軌國際永續趨勢，率先承諾於2050年達成淨零排放。為落實此目標，導入ISO環境與能源管理系統及SBT科學減碳目標，將永續意識轉化為具體行動。已連續9年於夏季用電高峰期舉辦關燈活動，期間內全日關閉營業據點招牌燈、外牆燈等，累積節電逾62.4萬度；另已完成35個營運據點建置太陽能屋頂，年發電量達77.6萬度；逾100個營運據點轉供綠電，整體綠電使用率達RE 53.6 %。除能源轉型，玉山也積極導入綠建築認證與節能工程，目前共30個據點取得美國或臺灣綠建築認證，並持續汰換高耗能設備，預估2025年空調汰換後，每年電量可達19萬度，持續打造低碳營運環境。

此外，玉山發揮金融影響力，將低碳生活、永續理念融入產品及服務，運用金融服務引導顧客並落實日常減碳。推出玉山Wallet「支付碳帳戶」提供消費碳足跡、碳強度，以及搭乘大眾運具或步行可節省的減碳量等指標，幫助顧客掌握消費與交通行為產生的碳排放，並調整生活與消費策略，以達成更低碳的生活方式。也持續檢視自身業務碳排放，於2025年完成線上收單申請服務通過ISO 14067-1標準認證，透過數位化取代紙本流程等減碳方式，鼓勵顧客生活轉型。

玉山金控董事長黃男州表示「面對氣候變遷，國際要有共識、政府要有政策、市場要有機制、企業及個人要有作為，唯有四者兼顧，才能解決氣候變遷的難題，實際邁向永續發展。」玉山將持續發揮金融影響力，攜手志同道合的夥伴，實踐共同守護這片美好土地的承諾。