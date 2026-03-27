金融小白福音 臺銀創新學貸作為數位帳戶核身依據正式上線

臺灣銀行宣布，該行首創以「就學貸款資料」作為數位存款帳戶核身依據的創新服務，經金管會核准試辦並推動銀行公會修訂相關規範後，即日起正式開辦。

過去數位帳戶開戶受限於法規，必須透過他行臨櫃帳戶、金融卡或自然人憑證進行身分核驗，對於無銀行往來經驗的學生族群極為不便。臺灣銀行秉持普惠金融精神，提出「以放款身分驗證存款身分」的創新構想，利用學生在辦理學貸時已完成的實體臨櫃對保資料，作為數位帳戶開戶的核身基礎，並於2024年間獲金管會核准試辦。

基於臺灣銀行試辦的正面成效，銀行公會已完成數存作業範本修訂，正式將貸款核身機制納入數位存款帳戶開戶的核身方式，並開放開戶時同步申請學貸扣款服務。此舉不僅使臺灣銀行之創新服務成功落地，也為其他銀行未來採用相同機制奠定制度基礎。

身為全國就學貸款市占率最高的承貸銀行，臺灣銀行此項服務正式上線後，學貸族群無須臨櫃即可線上一站式完成數位帳戶開立及學貸扣款設定，有助於年輕世代更早接觸正規金融服務，落實普惠金融目標。展望未來，臺灣銀行將持續在主管機關指導下，探索更多元的創新服務模式，為民眾提供更便捷、更具包容性的數位金融服務。