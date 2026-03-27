房仲：新增房貸主力轉向40至50歲 貸款年限須留意

住商機構觀察聯徵中心資料發現，2012年至2025年各年齡層新增房貸人數占比，歷年以30至40歲為主力，不過至2025年為止，此年齡層占比從37.3%下滑至34.8%，反而40至50歲占比從27.5%升至31.1%。房仲業者提醒，40歲以上購屋者須注意貸款年限限制，影響每月還款壓力。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶今天透過新聞稿表示，高房價不僅拉長存頭期款時間，也讓許多消費者持續觀望，加上現代人晚婚、晚育趨勢，使購屋年齡層逐漸遞延。

住商機構觀察2012年至2025年的房貸年齡層占比，長年為購屋主力的30至40歲族群，占比逐漸萎縮，從2012年37.3%，一路下滑至2025年34.8%；反觀40至50歲的中年族群，占比卻從27.5%攀升至31.1%，創下歷史新高。

賴志昶分析，40至50歲房貸族群占比大幅增加，主要因全台房價高漲，薪資漲幅難以跟上，導致民眾需花更長時間累積頭期款；再來是現代人逐漸晚婚或延後生育，30多歲單身或未婚者，長期在外租屋或與長輩同住不在少數，短期內無置產需要，而當年過40歲，不管是要換屋或搬出原生家庭，都使此年齡層購屋需求大增。

另外，賴志昶指出，近年年輕購屋人往往覺得房價太高，或期待未來市場跌價，而持續看房並觀望多年，眼看房價跌幅有限，甚至不跌反漲，當進入40歲關卡，僅能低頭向市場「投降」進場，這長期的觀望型買盤，也是將40至50歲占比推向高峰的原因之一。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，40歲以上購屋族雖具備穩定經濟基礎與信用條件，但申請房貸時，需留意銀行針對貸款年限的內規，也就是「貸款年限加借款人年齡不得超過75或80」。

換言之，若在45歲才首度購屋，較難申請到貸款年限達30至40年的房貸，連帶加大每月還款壓力；因此大齡購屋族在進場前，須精算自身現金能力，並多方比較各行專案，以確保順利成家。