快訊

馬政府官員秀馬英九春聯嘆「此情成追憶」 蕭旭岑：以後不會再有了

特斯拉招募晶片人才 年薪最高突破千萬元 但要符合「這些」嚴格條件

馬基金會司法追訴蕭旭岑再緩緩 李德維：會再了解 不公布決議

聽新聞
0:00 / 0:00

元大金連6年響應地球一小時關燈 號召近90家供應商夥伴參與

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
元大金控集團連續6年響應「Earth Hour 地球一小時」。元大金控／提供
元大金控集團連續6年響應「Earth Hour 地球一小時」。元大金控／提供

元大金控（2885）集團展現綠色金融領導力，串聯國內及韓國、香港、印尼、越南、泰國、菲律賓等海外據點，號召近90家供應商夥伴，共同參與「Earth Hour 地球一小時」關燈倡議守護地球。28日晚間八點半至九點半，與全球同步，關閉元大金融廣場外牆燈一小時，透過舉辦快閃環保活動，響應落實減碳生活。

「Earth Hour 地球一小時」為世界自然基金會（WWF）於2007年發起的全球自發性公益減碳行動，目前已有192國家及區域參加，超過18,000個世界地標一起用實際行動支持響應。據統計，去(2025)年全台各界響應關燈一小時，共節電29.8萬度電，減少約147公噸的溫室氣體排放量，相當於13,410棵大樹一年的碳吸附量。

元大金控集團連續6年響應關燈，積極支持再生能源使用、建置再生能源發電系統，將綠色能源導入營運，2025年合計使用約652萬度綠電，減碳約3,088.2公噸，相當於8.22座大安森林公園一年的碳吸附量，持續朝淨零排放永續目標前進。

元大金控集團發揮永續影響力，2026年串聯近90家供應商響應關燈一小時活動，透過實際行動共築永續承諾。為擴大節電理念，透過舉辦快閃環保活動，推廣節能、省水、回收標章概念，鼓勵同仁選用對環境友善之產品，善盡地球公民責任，並結合環保綠點作為參與活動獎勵，從日常消費的選擇落實綠色消費。

以「成為國際永續標竿企業，與社會共融，與地球共生，共創美好未來」為永續願景，元大金控集團在營運策略中持續接軌國際趨勢，連續6年獲得CDP國際碳揭露計畫「A級」的最高成績，連8年位居領導等級；更連續7年入選永續年鑑（The Sustainability Yearbook），4度獲得Top 1%卓越企業殊榮，以穩健踏實的績效，成為引領社會和環境變革的力量。

元大金 大安森林公園 菲律賓

延伸閱讀

響應2026 Earth Hour 明晚新北市政大樓及7座光雕橋關燈

華南銀行擴大響應Earth Hour關燈一小時 串連全台分行連續關燈3天

連12年不缺席 凱基金控139據點響應地球一小時關燈行動

3月28日Earth Hour世界關燈日 統一超商號召全球永續夥伴及關係企業 超過1.5萬個據點共同響應

相關新聞

美伊戰事反覆 新台幣上半場由貶轉升、午盤暫收31.871元

美國總統川普宣布，將對伊朗能源設施的打擊行動再往後推遲10天，延至美東時間4月6日晚上8點止，但美伊談判進度進入撲朔迷離，已拖累美股四大指數26日全面收黑，台股27日早盤一度下挫逾600點後，指數在盤中略有收斂，新台幣兌美元則是先貶後升，午盤暫時收在31.871元，升3.4分。

元大金連6年響應地球一小時關燈 號召近90家供應商夥伴參與

元大金控（2885）集團展現綠色金融領導力，串聯國內及韓國、香港、印尼、越南、泰國、菲律賓等海外據點，號召近90家供應商夥伴，共同參與「Earth Hour 地球一小時」關燈倡議守護地球。28日晚間八點半至九點半，與全球同步，關閉元大金融廣場外牆燈一小時，透過舉辦快閃環保活動，響應落實減碳生活。

金融科技與服務雙引擎 元大證券勇奪財管六大獎、締造十一連霸

在競爭激烈的台灣金融市場中，元大證券年年表現優異，於今年《財訊》財富管理大調查中，一舉囊括證券業「最佳財富管理」、「最佳服務」、「最佳業務團隊」、「最佳客戶推薦」、「最佳數位金融」及「最佳金融服務創新」等六項殊榮，並締造證券財管品牌「十一」連霸記錄，展現其在財富管理與專業服務領域的領先地位，為國內券商推動財富管理並擴大專業服務領域展開新扉頁。元大證券秉持「以誠為本，以心待客」的核心理念，依據不同客戶需求提供多元金融商品配置，同時透過市場風險監測機制，協助投資人穩健累積資產，憑藉集團資源整合與專業投資顧問服務，持續為客戶打造穩健的財富管理防護網。

將來銀行董座：拼2027年轉正 邁向 IPO

純網銀將來銀行於3月29日開業屆滿4年，27日邀請羽球天后戴資穎擔任年度品牌大使。董事長郭水義表示，感謝金管會發放三張純網銀執照，將來是唯一本土品牌，其他兩家都是外商，將來傳承三家公股事業的信賴金字招牌，正朝2027邁向轉正目標前進，今年適當時機辦理增資，並在轉正後IPO。

美伊衝突引發通膨黏性 黃金「價值浮現」趁勢回檔中長期布局

美伊衝突未解，在全球地緣政治風險下、通膨具黏性及主要央行政策仍具不確定性的環境下，黃金作為避險資產與價值儲存工具的需求可望持續提升，帶動中長期配置價值。法人建議，投資人可於市場震盪或價格回檔時分批布局，以掌握黃金資產在資產配置中的穩定與防禦角色。

純網銀將來銀行開業四周年 羽球天后戴資穎擔任品牌大使

純網銀將來銀行NEXT BANK於3月29日開業屆滿4年，27日宣布邀請羽球天后戴資穎（小戴）擔任年度品牌大使，透過小戴「勇於挑戰」、「開創性球風」，及「深具全民影響力」的3大特質，以「勇敢跨步」為題，為將來純網銀一站式金融服務平台代言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。