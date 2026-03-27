將來銀行董座：拼2027年轉正 邁向 IPO

純網銀將來銀行於3月29日開業屆滿4年，27日邀請羽球天后戴資穎擔任年度品牌大使。董事長郭水義表示，感謝金管會發放三張純網銀執照，將來是唯一本土品牌，其他兩家都是外商，將來傳承三家公股事業的信賴金字招牌，正朝2027邁向轉正目標前進，今年適當時機辦理增資，並在轉正後IPO。

郭水義致詞表示，將來銀是純網銀唯一本土品牌，有三大公股及六大民股，傳承中華電信、兆豐銀行，關貿網路三家公股事業的金字招牌，此即信賴品牌DNA來源，更感謝九大股東，集結中華電信的通訊能力，關貿網路資訊能力，以及兆豐、新光銀行、凱基銀行、新光人壽等堅強金融底蘊，還有全聯生活場域，九大堅強陣容一起開創出新的將來網路銀行。

LINE Bank（連線銀行）已在去年12月達成單月獲利，為首家獲利的純網銀，郭水義則喊出2027年轉虧為盈目標，郭水義受訪時說，業績正在蒸蒸日上，2027邁向轉正有三大策略：調結構、擴規模、拉利差，金融產業是規模經濟，有規模就有將來，拉利差則代表傳統存放借貸。今年業務絕對倍增以上，也欣聞同業已經有單月轉正，一來恭喜，二來他認為有為者亦若是。

至於增資規劃，他強調累積營運量達到規模經濟需要股東資本支持，去年業績成長是過去三年中最高，今年必然倍增，因此會尋求股東支持增資，適當時間點等有具體時在向大家報告。

談到轉正後的藍圖，郭水義指出，希望年輕世代加入，也會在轉正後尋求董事會支持，邁向IPO，把營運規模再次透過資本市場快速成長，並將一站式金融帶給更多客戶。