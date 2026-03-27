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美伊衝突引發通膨黏性 黃金「價值浮現」趁勢回檔中長期布局

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美伊衝突未解，在全球地緣政治風險下、通膨具黏性及主要央行政策仍具不確定性的環境下，黃金作為避險資產與價值儲存工具的需求可望持續提升，帶動中長期配置價值。法人建議，投資人可於市場震盪或價格回檔時分批布局，以掌握黃金資產在資產配置中的穩定與防禦角色。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，根據金屬聚焦公司（Metals Focus）估計，截至2025年底全球黃金儲量約為54,770噸，而美國地質調查局（USGS）預估約為64,000噸，兩者雖因評估方法不同而略有差異，但皆反映當前在經濟條件下可開採的黃金存量。若進一步納入尚未具備開採條件的潛在礦藏，全球黃金資源量約達132,110噸，顯示整體供給基礎仍具相當規模。

何彥樟指出，市場常以目前開採速度推估黃金儲量僅能支撐約15年，但此一觀點忽略儲量與資源量間的動態轉換。隨著金價上升，原本不具經濟效益的低品位礦床可轉為可開採儲量，加上礦業公司持續進行探勘與礦區延伸開發，使過去數十年間全球黃金儲量得以維持相對穩定。

此外，隨著地質建模與深層開採技術進步，更多過去難以觸及的礦體逐步具備開發潛力，進一步強化供給端的韌性。何彥樟認為，儘管在極端假設下，若未來無新礦發現且開採條件不變，黃金儲量可能面臨下降壓力，但在價格機制與技術進步的支持下，供給端仍具調節空間。

富蘭克林證券投顧也認為，短期中東局勢的發展可能使通膨更顯著，使聯準會按兵不動，歷史經驗也顯示在全球金融危機、Covid-19疫情初期，由於投資人尋求流動性，帶動美元走強，黃金、金礦股承壓，但隨市場趨穩且逐漸逆轉，黃金、金礦股隨後表現優於其他資產。中長期而言中東局勢發展仍將支撐黃金、金礦股，戰爭相關支出可能引發通膨，而在一個日益分裂的世界中，黃金價值可能會持續上升。

通膨 資產配置 地緣政治風險

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