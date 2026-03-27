美伊戰事反覆 新台幣上半場由貶轉升、午盤暫收31.871元

美國總統川普宣布，將對伊朗能源設施的打擊行動再往後推遲10天，延至美東時間4月6日晚上8點止，但美伊談判進度進入撲朔迷離，已拖累美股四大指數26日全面收黑，台股27日早盤一度下挫逾600點後，指數在盤中略有收斂，新台幣兌美元則是先貶後升，午盤暫時收在31.871元，升3.4分。

美伊談判進度陷入膠著，市場對於停火協議疑慮升溫，油價與十年期美債殖利率26日再度走高，因此拖累美股四大指數26日全面收黑；台股27日開盤也同步走弱，早盤一度下挫逾600點，截止午盤左右，加權指數略為收斂至32,900點大關，下跌約400點。

受到台北股市影響，新台幣兌美元27日則以31.93元開盤、貶值2.5分後，一度貶至31.984元，但隨後匯價由貶翻升，最高觸及31.855元，盤中升5分，截至午盤匯價暫時收在31.871元，升3.4分，台北外匯經紀公司成交量為7.23億美元。

由於美元指數仍在高位有撐，27日亞洲盤大致在99.81至99.96區間震盪，主要亞洲貨幣部分，日圓兌美元再度進逼160大關，目前約在159.6上下游走；韓元兌美元約在1500關卡附近震盪；離岸人民幣兌美元則在6.9133至6.923區間。

儘管川普在美股收盤後宣布，將對伊朗的最後通牒延長至4月6日，並暫停對能源設施的攻擊，雖一度帶動油價短線回落，但隨後再度反彈，顯示市場對談判前景仍抱持觀望態度。

匯銀指出，中東戰事導致台股震盪加劇，外資在26日由買轉賣，在戰事以及通膨不確定性消除前，現金為王的市場旋律將使美元依舊偏強，新台幣需留意外資減碼、出口商動向及亞幣走弱的影響。