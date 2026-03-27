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純網銀將來銀行開業四周年 羽球天后戴資穎擔任品牌大使

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
純網銀將來銀行 NEXT BANK於3月29日開業屆滿4年，27日邀請羽球天后戴資穎（中）擔任年度品牌大使，左二為將來銀行董事長郭水義，左一為中華電信總經理林榮賜。林勁傑／攝影
純網銀將來銀行 NEXT BANK於3月29日開業屆滿4年，27日邀請羽球天后戴資穎（中）擔任年度品牌大使，左二為將來銀行董事長郭水義，左一為中華電信總經理林榮賜。林勁傑／攝影

純網銀將來銀行NEXT BANK於3月29日開業屆滿4年，27日宣布邀請羽球天后戴資穎（小戴）擔任年度品牌大使，透過小戴「勇於挑戰」、「開創性球風」，及「深具全民影響力」的3大特質，以「勇敢跨步」為題，為將來純網銀一站式金融服務平台代言。

2025業績增溫、瞄準2027獲利里程碑

開業4載，將來銀行強調展現出穩健的營運與增長動能。截至1月底，客戶數已達約55萬戶；存款餘額約578億元；放款餘額約405億元。受益於四大產品線齊備，2025年成長動能顯著，客戶淨增加戶數為前一年度（2024）逾3倍，存款餘額淨增額為近1.5倍，放款餘額淨增額為1.7倍，業務成長動能強勁，持續朝2027年轉虧為盈目標邁進。

一站式金融平台：9大服務串連創新的客戶旅程

將來銀行指出，該行是目前國內唯一集「外匯」、「基金」、「美股」、「保險」、「房貸」、「信貸」、「存款」、「支付」、「繳費」等9大金融服務於一身的純網銀。透過「一站式金融平台」，客戶能體驗流暢的金融旅程：從業界唯一的「帳號自由選」展開個人化銀行體驗，接續以獨創的「N 倍券」放大存款收益；申貸時可享受全線上房貸服務及完成「升級五部曲」信貸服務，享有最快當日撥款的便捷服務。此外，場景深度合作催生的「一站式旅平險」及去年上市即獲好評的美股碎股投資服務，讓金融服務深度融入民眾生活需求。

四周年慶祝活動

適逢4周年慶，將來銀行祭出多項超值方案回饋客戶，無論是不分新舊戶、無需解任務即享口袋帳戶8％優利的回饋、或是台幣活存優利最高1.6％且存款額度無上限、美元3個月優利定存4％，抑或是財富管理申購美股、美國ETF手續費於活動期間「99元吃到飽」，甚至到房貸轉增貸利率最優2.38％、信貸開辦手續費最優688元，及20吋鋁框前開式行李箱新戶禮，均是市場上的一時之選。

將來銀行董事長郭水義表示，與戴資穎的合作，源於雙方對於「勇敢跨步」的共同信仰。就如小戴以開創性的球風及奮戰精神，讓羽球成為全民運動，將來銀行亦致力於科技創新及普惠金融的推廣，在業務成長之際不忘社會責任。

從2025年啟動中南部水患紓困貸款，每件20萬元，單月撥出五千件共十億元；推出低門檻的美股碎股投資；到推行全薪家庭照顧假與志工假落實友善職場；以及近期攜手中華電信，藉電信繳款紀錄等資料，對「信用小白」推出信貸利率減碼優惠等；皆體現出創新品牌之外，更具備溫度的普惠金融影響力。

郭水義表示，「歡迎小戴加入將來！歡迎客戶加入將來！讓我們勇敢跨步，開啟你的美好將來」，將來銀行2026年將持續朝「金融科技創新品牌」、「普惠金融發展標竿」等願景邁進。

家庭照顧假 戴資穎 將來銀行

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