將來銀行四周年 董事長郭水義：拚明年轉盈

純網銀將來銀行開業將滿四周年，今（27）日對外說明營運成果與後續規劃。董事長郭水義表示，隨著客戶數與業務量持續成長，將以「調結構、擴規模、拉利差」三大策略，力拚2027年轉虧為盈。

將來銀行指出，截至2026年1月底，客戶數已達約55萬戶，存款餘額約578億元、放款餘額約405億元，在四大產品線帶動下，2025年客戶數年增逾三倍，存放款規模分別成長約1.5倍與1.7倍，營運動能明顯提升，並朝轉盈目標持續推進。

郭水義以戴資穎的小故事勉勵將來銀行，表示將來銀有來自中華電信、兆豐銀行及關貿三家官股的「金字招牌」，是信賴品牌DNA的來源，但郭水義強調，還要勇敢跨步前進，並以三種魚自我期許，開創新的將來銀行。

一是小丑魚，訴求共生共榮、普惠金融。二是章魚，代表智慧及靈活、四面八方都有觸角，亦代表創新。三是藍鯨，如同Fintech的將來是廣大的汪洋，讓將來銀穩健自由遨遊。

在業務布局上，將來銀行目前已整合外匯、基金、美股、保險、房貸、信貸、存款、支付與繳費等九大服務，主打「一站式金融平台」，強調數位體驗與產品整合能力，提升客戶使用黏著度。

面對純網銀普遍尚未獲利的壓力，郭水義提出三大營運策略。首先是「調結構」，強調未來各項服務不只追求規模，更要兼具深度與廣度。第二為「擴規模」，目標是讓既有九大服務逐步達到關鍵營運量，透過規模經濟攤提成本，提升整體營運效率。第三則是「拉利差」，除優化資產與負債結構外，也將積極擴大理財及外匯手續費收入。

此外，將來銀行也宣布邀請羽球天后戴資穎擔任品牌大使，並同步推出多項優惠，包括台幣活存優利最高1.6%、美元定存4%等方案，藉此擴大客戶基礎並提升市場能見度。