將來銀行去年客戶增三倍、存放款餘額增逾一倍 力拚明年轉虧為盈

純網銀將來銀行NEXT BANK開業3月29日屆滿4年，截至2026年1月底，客戶數已達約55萬戶；存款餘額約578億元；放款餘額約405億元。

將來銀行是目前台灣唯一集「外匯」、「基金」、「美股」、「保險」、「房貸」、「信貸」、「存款」、「支付」、「繳費」等九大金融服務於一身的純網銀。透過「一站式金融平台」，客戶能體驗流暢的金融旅程，從業界唯一的「帳號自由選」展開個人化銀行體驗，接續以獨創的「N 倍券」放大存款收益；申貸時可享受全線上房貸服務及完成「升級五部曲」信貸服務，享有最快當日撥款的便捷服務。場景深度合作催生的「一站式旅平險」及去年上市即獲好評的美股碎股投資服務。

將來銀行表示，受益於四大產品線齊備，2025年成長動能顯著，客戶淨增加戶數為前一年度逾三倍，存款餘額淨增額為近1.5倍，放款餘額淨增額為1.7倍，業務成長動能強勁，持續朝2027年轉虧為盈目標邁進。

迎接4周年慶，將來銀行推出優惠方案，不分新舊戶、無需解任務即享口袋帳戶8％優利的回饋，新台幣活存優利最高1.6％且存款額度無上限，美元3個月優利定存4％，財富管理申購美股、美國ETF手續費於活動期間「99元吃到飽」，房貸轉增貸利率最優2.38％，信貸開辦手續費最優688元，及20吋鋁框前開式行李箱新戶禮。

同時邀請羽球天后戴資穎（小戴）擔任年度品牌大使，展現羽球全民運動的精神，凸顯將來銀行致力於科技創新及普惠金融的推廣。