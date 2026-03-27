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櫃買安永齊力助攻 新創企業再創高峰

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心新創發展部經理王耀華（前排正中）與安永營運長黃建澤（前排左二）於創櫃板Plus交流小聚活動與新創團隊合影留念。櫃買中心／提供
櫃買中心新創發展部經理王耀華（前排正中）與安永營運長黃建澤（前排左二）於創櫃板Plus交流小聚活動與新創團隊合影留念。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）為發揮創櫃板Plus平台影響力，於3月26日與安永聯合會計師事務所聯手舉辦年度首場的新創小聚交流活動，不僅展現櫃買中心推動多元新創產業加速成長的熱情，更彰顯安永致力於發掘並輔導具潛力新創企業的專業能力。

本次活動吸引了多家深具創新潛力的企業參與，產業範疇擴及農業廢棄物再生回收、能源租賃維護等綠色永續領域，半導體大數據分析技術領域，以及台灣茶文化創新、智慧教育等生活應用領域。參與企業於現場分享其核心技術與創新理念，透過跨產業的能量碰撞，體現台灣新創生態圈蓬勃多元的生命力。

出席本次活動的櫃買中心代表指出，創櫃板Plus是專為中小微企業量身打造的制度，具有免辦理公開發行即可取得股票代號的優勢。企業只需透過專業會計師輔導，建立內控與財會制度，即可有效提升品牌知名度與投資人信任度，並能吸引優秀人才加入，是新創企業邁向上市櫃市場的重要里程碑。

為協助更多新創企業邁向卓越，櫃買中心與安永輔導團隊未來將持續合作，藉由深度對話與實務經驗分享，引導企業建立財會內控制度並順利進入資本市場，致力將每一位「隱形冠軍」培植為未來的『明日之星』。更多創櫃板資訊，請詳網址（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm）。

櫃買中心 資本市場 新創企業

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