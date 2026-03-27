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永豐金證「美股2.0」登場：下單與華爾街毫秒對價、手續費不再是負擔

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券推出「美股2.0」新功能。業者提供
永豐金證券推出「美股2.0」新功能。業者提供

中東局勢持續動盪，美股今年以來震盪加劇，市場心神不安。然而永豐金證券最新用戶行為觀察，卻揭露截然不同情景。發現美股投資人早在去年第4季悄然增加投資組合防禦型與配置型避險，同時將科技板塊重心轉移至記憶體，輪動與風險管理並重。

為幫助美股投資人更即時應戰波動節奏，永豐金證券推出「美股2.0」新功能，下單與華爾街毫秒對價，投資人在市場震盪每一個關鍵點，都能以最快速度將判斷化為行動。搭配「無低消、無需比價」專案手續費，讓用戶全程以一個APP完成評估與下單美股，不用再頻頻切換其他看盤軟體。因為速度與洞察並行，才是穿越市場亂流的核心競爭力。

根據券商公會統計，今年1月美股、日股複委託交易量明顯放大，分別年增91%與178%，整體市場總成交金額暴增至1.52兆元、年成長124%，寫過去三年同期來最高，複委託不僅量能放大，交易也更加活絡。其中美股穩居最受青睞的海外市場。

永豐金證券觀察，揭密美股用戶去年第4季早重新布局，從「集中進攻」轉為「輪動與風險管理並重」，同時增加短天期利率工具的比重，投資組合更具防禦性與配置型避險。科技板塊資金去向，亦於去年第3季產生結構性位移，從高度關注單一高成長科技龍頭、利用高波動與放大報酬工具參與成長題材，第4季擴散至半導體供應鏈與景氣循環族群。

特別是記憶體族群熱度飆升最為明顯，不僅在去年底成交活躍，進入2026年前兩個月，交易熱度延續前一季升溫趨勢，顯示投資人正緊盯半導體景氣循環的復甦節奏。

這波靜默資產調整布局，恰好在中東危機引爆美股震盪前完成。永豐金證券指出，投資人提前布局固然關鍵，但在高波動市場，洞察與執行往往只差一瞬間。「美股2.0」推出「分析師評級指南針」，成今年過年間最受歡迎功能之一，反映投資人要在龐大資訊干擾中找到明燈。

永豐金證券指出，大戶投APP在美股個股基本面（業務簡介、股息資訊等）頁面選項中，新增此功能，因整合權威機構分析師評級資料庫，並獨家以1～5分指針設計呈現市場情緒，讓用戶能快速判斷個股偏空、中性或樂觀，在資訊爆量的環境中，有效聚焦研究重點並建立觀察清單。

永豐金證券資深策略分析師陳泓睿表示，科技產業基本面仍領先，各類修正多屬市場對資本支出回報與估值的情緒反應，並非結構性長期成長趨勢改變。但面對今年市場風險集中地緣政治、信貸市場流動性與匯率，中東局勢更牽動全球能源供給預期，油價波動成核心不確定因素，建議投資組合可適度配置黃金，金價雖高檔，但其價格未必完全反映傳統避險特性，在高不確定環境中，仍可因分散風險、降低組合波動的功能，作為投資組合中輔助配置。

華爾街 記憶體族群 投資人

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