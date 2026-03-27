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財富管理大獎 台企銀創新服務奪雙獎

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
台企銀榮獲財富管理大獎雙獎，金管會主委彭金隆（左）頒獎予台灣企銀副總經理曾國樑。財訊雙週刊／提供
台企銀榮獲財富管理大獎雙獎，金管會主委彭金隆（左）頒獎予台灣企銀副總經理曾國樑。財訊雙週刊／提供

台灣企銀（2834）致力提供客戶全方位的金融服務體驗，憑藉深厚的專業底蘊與創新金融實力，於2026財訊財富管理大獎中，勇奪「金融服務創新獎」以及連續三年蟬聯「創新信託服務獎」兩大殊榮，足以顯見深耕中小企業與落實普惠金融的卓越成效。

人才與科技是服務品質的關鍵，台灣企銀透過「薪資福利」與「專業賦能」雙軌策略，培育同仁考取CFP國際認證高級理財規劃顧問、高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師等專業證照。

同時結合科技高效與人才專業，持續優化理財交易的數位流程，協助理財專員將精力更專注於服務顧客的財富目標規劃。

在信託領域，台灣企銀以「銀髮樂齡學堂」作為信託服務入口，透過退休規劃、健康照護、防詐與財富傳承課程，先建立高齡族群對金融與信託的理解與信任，再導入信託等客製化方案，讓信託服務從被動商品轉型為主動陪伴的暖心服務。

截至2025年底已成立27家銀髮樂齡學堂，並與20家長照、安養機構及資產管理公司簽署合作備忘錄（MOU），建構穩定的轉介與共同服務機制，整體推動成果已成功觸及數百位高齡與家庭客群。

台灣企銀在地深耕，與許多企業主攜手數十年，秉持以貼近客戶需求、守護其資產服務顧客，未來將持續站在第一線，整合數位科技與暖心服務。

高齡族群 台企銀 理財專員

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