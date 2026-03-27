財富管理大獎 永豐金一舉抱回八獎項

《財訊》「2026財富管理大獎」昨（26）日頒獎，永豐金控（2890）連續第11年獲獎，今年一舉拿下八項大獎，展現其在財富管理、數位創新及永續發展等多面向的綜合實力。其中永豐金證券囊括五項大獎，永豐銀行則包辦三項殊榮，成果亮眼。

在證券業務方面，永豐金證券獲「金融服務創新獎—股票禮品卡」、「最佳服務獎」、「創新信託服務獎」、「最佳財富增值獎」及「最佳數位金融獎」五大獎項。其中，「股票禮品卡」為全台首創，結合電商化選購與LINE一鍵轉贈功能，讓收禮者以最低百元即可投資台股或ETF，上市不到一年銷售即突破8,000萬元。又與全家便利商跨界合作，推出「全家潮流福袋」，一個月內65萬份完銷。

在創新信託方面，永豐金證券以「股票信託」為核心，累積受託資產規模市占率已超過七成，滿足中高齡族群退休規劃與資產傳承需求；同時推出「家族股權彈性配置型信託」，協助企業主進行接班布局。

數位金融方面，永豐金證券與永豐銀行深化銀證整合，打造一站式開戶流程，最快5分鐘即可完成台外幣、信託、證券及複委託帳戶申辦。此外，亦突破傳統存股限制，與LINE Bank合作串接存股服務，擴大用戶接觸面。

在數位服務升級上，永豐金證券透過數據分析與AI技術，於「大戶投App」及「大戶豐App」中整合「豐雲學堂」內容，推出投資早報AI關鍵評析功能。同時，「豐存股」平台導入美股股利再投入機制，截至2025年底已有75%存股客戶啟用。

銀行業務方面，永豐銀行獲「最佳理專團隊」、「最佳數位智能系統」及「最佳永續推動」三項大獎。在永續發展領域，永豐銀2025年太陽光電融資餘額年成長12%，市占率達三成，發電量可支應逾156萬戶家庭全年用電需求。此外，透過信託機制攜手37家業者推動綠電交易，年轉供電量約8億度。