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財富管理大獎 玉山銀深耕客戶創佳績

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行個金總處副總經理張崇慈（右四）率隊出席「2026財訊財富管理大獎」頒獎典禮。玉山銀行／提供
玉山銀行個金總處副總經理張崇慈（右四）率隊出席「2026財訊財富管理大獎」頒獎典禮。玉山銀行／提供

《財訊》昨（26）日舉辦「2026財訊財富管理大獎」頒獎典禮，玉山銀行榮獲本國銀行最佳服務、最佳客戶推薦、創新信託服務等獎項肯定，展現長期致力於提供專業且全方位財富管理整合服務的成果。

玉山指出，服務是玉山人的DNA，玉山透過系統性的顧客體驗管理：設置全面品質管理委員會、定期進行滿意度調查與神秘客專案等措施，持續精進完善服務品質。

為提升金融友善與服務可及性，設置無障礙洽談室、提供輪椅充電服務及免預約手語視訊翻譯等多元服務，並連續三年邀請各障別業師授課，協助前線人員了解「如何打造更暖心友善的服務環境」。

在財富管理服務，玉山推出「投資i-chat」生成式AI顧問服務，打造專業且人性化的線上理財服務，協助顧客即時掌握市場脈動與投資決策。

與此同時，透過多元化活動深化與顧客關係，提供具溫度、廣度、深度的服務，為顧客豐裕有形及無價的財富。此服務模式除提升顧客滿意度，也帶動財富管理NPS連續四年成長，既有顧客樂於MGM（Members Get Members），成為玉山顧客數持續增長的重要動能。

此外，玉山銀行觀察到顧客在人生各階段未被滿足的關鍵需求，推出傳富系列金錢信託產品，協助顧客妥善運用資產規劃，達成信託目的；並創新設計「連續受益人信託」，獨家取得新型專利，實現跨代傳承的目標。

面對數位時代來臨，玉山啟動信託數位轉型，建置新世代智慧信託服務網絡，推出簡易型安養信託線上簽約功能，顧客不受時間與場域限制，打造更具彈性、穩健的資產配置模式。

玉山強調得獎是榮譽、更是責任。看向未來，玉山將秉持著「專業領先、服務卓越、顧客信任」的精神，以顧客需求為核心，整合個人、法人金融服務團隊與資源，提供全方位、全產品、全通路的資產負債管理整合解決方案與服務，陪伴顧客邁向人生各階段目標，成為顧客最信賴的財富管理品牌。

玉山銀 玉山 顧客

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