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彰銀進駐亞資高雄專區

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
彰銀高資產財富管理中心昨日開幕，高雄市政府經濟發展局副局長陳怡良（右三起）、彰銀董事長胡光華、總經理簡志光出席。彰銀／提供
彰銀高資產財富管理中心昨日開幕，高雄市政府經濟發展局副局長陳怡良（右三起）、彰銀董事長胡光華、總經理簡志光出席。彰銀／提供

彰化銀行正式插旗亞洲資產管理中心高雄專區，為實現「亞太優質的國際金融夥伴」願景邁出重要一步。透過高資產財富管理中心設立，並搭配普惠金融布局，彰銀加速打造分層客群經營模式，擴大財管動能。

彰銀（2801）昨（26）日舉辦「富潤理財、以客為尊」開幕典禮，由董事長胡光華、總經理簡志光親自出席，象徵正式進軍高雄資產管理專區。

此次據點選址鹽埕，不僅看準高雄港灣經濟與高資產客群潛力，更透過專屬場域設計，強化高端客戶體驗，打造差異化財管服務據點，搶攻南台灣財富管理市場。

在業務布局上，彰銀以既有高資產服務團隊為核心，整合投資研究、稅務規劃、保險配置、信託架構與資產傳承等專業，並於2025年設立總行專責單位，強化策略統籌與資源整合。

隨著據點南移，也代表其財管版圖從北部延伸至高雄專區，提升全台服務滲透率。

此次試辦業務主軸，鎖定高資產客群最關注的「資產活化」與「財富傳承」。在資產活化方面，主打保單融資與信託受益權質借，結合稅務規劃，提高資金運用效率；在傳承服務上，則導入家族辦公室機制，提供跨世代財富管理與治理架構規劃，建立長期客戶黏著度。

同時，彰銀也規劃逐步導入「私募股權基金」及「未具證券投資信託基金性質境外基金」，並結合跨境金融服務，強化產品線深度，對標國際級資產管理機構，提升高資產客戶一站式服務能力。

值得注意的是，在搶攻高資產市場的同時，彰銀也同步布局普惠金融，配合金管會推動「TISA帳戶」，推出低門檻、零手續費的數位投資方案，藉由「月月扣」機制培養長期投資習慣，擴大客群基礎，形成「高端＋大眾」雙軌並行策略。

彰銀同步推進高資產與普惠金融，形成「金字塔型」客群經營模式，上端強化資產管理深度，下端擴大長期投資人口基礎。在客群結構逐步優化下，未來整體財管動能可望更具延續性。

財富管理 彰銀

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