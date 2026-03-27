財富管理大獎 國泰金控四大殊榮到手

「2026財訊財富管理」昨（26）日舉行頒獎典禮，國泰金控（2882）旗下國泰世華銀行、國泰證券共榮獲四項大獎，其中國泰世華連續11年蟬聯「本國銀行最佳財富管理獎」榮耀，並同時奪下「本國銀行金融服務創新獎」和「本國銀行最佳數位智能系統獎」共三項大獎，彰顯國泰世華結合數位科技與專業服務實力。

國泰證券致力為客戶打造「智慧投資」生態圈，重視每位客戶的需求與感受，提供全齡投資人優質的金融服務，榮獲「證券最佳數位智能系統」肯定。

為滿足市場需求，國泰世華銀行深化國際策略聯盟，與全球頂尖資產管理機構緊密合作，建構完整的另類投資策略平台，並製作「固定收益指南」、「另類投資指南」與「結構型商品指南」等手冊提升客戶對商品的認知，協助客戶系統化掌握資產配置策略。2026年初於高雄資產管理專區獨家引進與美國同步發行之「資產擔保融資」方案，為高資產客戶提供國際視野的專業配置選項。

此外，國泰世華透過內外部資源整合，組建跨領域專業團隊，提供涵蓋投資配置、信託與家族財富傳承規劃等全方位諮詢服務，打造個人化的動態資產配置策略。此模式有效深化與高資產客群的信賴關係，推動財管業務顯著進展，近年管理資產規模與高資產客戶數呈雙位數成長。

在數位化優勢方面，國泰世華打造線上投資體驗革新情境式牌卡與線下「理專匹配引擎RM Matching Engine」服務重構，讓客戶從線上探索到線下諮詢，享有一致且個人化的金融服務體驗。不僅連續11年蟬聯「本國銀行最佳財富管理獎」榮耀，亦拿下「本國銀行金融服務創新獎」和「本國銀行最佳數位智能系統獎」共三項大獎。

國泰證券推出「庫存管家」服務，以客戶庫存為核心，結合AI技術主動進行資訊篩選與整理，將市場動態、個股新聞與盤中異動，轉為個人化且即時的重點訊息推播，協助投資人更有效率地掌握投資脈動。