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財富管理大獎 中信蟬聯最佳財管銀行

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
中信銀行11度蟬聯《財訊雙週刊》最佳財富管理大獎，並奪得「最佳私人銀行」及「最佳數位金融」共計三項大獎，金管會主委彭金隆（左）頒獎予中信銀行個人金融執行長楊淑惠（右）。中信銀行／提供
中信銀行11度蟬聯《財訊雙週刊》最佳財富管理大獎，並奪得「最佳私人銀行」及「最佳數位金融」共計三項大獎，金管會主委彭金隆（左）頒獎予中信銀行個人金融執行長楊淑惠（右）。中信銀行／提供

中國信託商業銀行深耕財富管理業務逾20年，長期投入人才培育，發展以客戶為核心的整合財富管理服務，《財訊雙週刊》昨（26）日舉辦「2026財訊財富管理大獎」頒獎典禮，中信銀行連續11年獲「本國銀行最佳財富管理」殊榮，亦奪得「最佳私人銀行」及「最佳數位金融」共計三項大獎，專業表現備受肯定。

行政院秘書長張惇涵、金管會主委彭金隆親臨出席頒獎典禮，由中信銀行個人金融執行長楊淑惠及數位平台經營處處長李雅婷代表受獎。楊淑惠表示，中信銀行掌握趨勢加速人工智慧（Artificial Intelligence, AI）賦能，以陪伴式財富管理，導入生成式AI技術，打造AI理專助理協助掌握客戶需求，包含資產配置結構、風險屬性及過往互動脈絡，並依市場波動與投資組合變化檢視，提供風險提醒與行動建議，協助客戶理性決策。

中信銀行洞察財管客群對於全資產服務需求，延伸金融服務至生活場景，橫跨支付消費與資產管理推出「中國信託財管鼎鑽卡」，與領導品牌合作，提供一站式服務，打造VIP共營平台。

此外，中信銀行發展家族辦公室服務，專注提供「One CTBC」服務，整合金控內部及外部合作機構資源，滿足個人、家族、企業、社會等多面向需求，協助全方位檢視高資產客戶之金融資產、家戶保單、股權、不動產全方位檢視，並結合閉鎖性公司、股權信託等工具建議，以全方位家族財富治理與傳承布局、主動投資諮詢靈活決策、跨領域專家團隊等三大優勢，攜手客戶落實傳承規劃。

值得一提的是，中信銀行具備國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner®, CFP®），依協會最新公告累計531位持證人，位居金融業領先地位，並於具備CFP®顧問的分行門口設置專屬掛牌，協助客戶快速辨識專業團隊，進行投資、保險、信託等理財規劃，實現財務目標。

中信銀行獲英國權威品牌價值評鑑機構《Brand Finance》「2026年全球500強銀行品牌調查報告」全球500大銀行品牌第89名，較去(2025)年晉升七名，為台灣唯一連續兩年挺進百強的金融機構。中信銀行秉持We are family品牌精神，以客戶為核心的服務理念，整合專業人才、數位平台與多元金融解決方案，深化財富管理服務，陪伴客戶穩健布局。

彭金隆 中信銀行 客戶

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