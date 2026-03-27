花旗上季員工貢獻度 連八季稱冠同業 輸銀663萬元、上海銀581萬元

中央銀行昨（26）日公布2025年第4季銀行營運績效季報，每一銀行員平均貢獻度達290.5萬元，年增幅達10.2％。前十大銀行的員工平均貢獻度皆達400萬元以上，主要為AI帶動出口成長，國內薪資持續成長與政府推動激勵消費措施等，挹注民間消費動能。

去年第4季銀行員平均貢獻度年增達一成，主要是存放比提升、利息與手續費淨收益增加等因素，其中，花旗銀行每位行員貢獻約1,658萬元，已連八季居冠，花旗銀行出售消金業務，在台員工數減少，同時其企金業務因國際化深度高亟具競爭力，使連八季的行員平均貢獻度都奪冠。

第二名至第十名分別為輸出入、上海、滙豐、兆豐、台北富邦、中信、玉山、國泰世華及臺灣銀行。

據央行統計，去年第4季整體銀行員平均貢獻度前五名，若排除外商銀行和中國輸出入銀行，則由上海銀行居首，達581.1萬元，其次依序為兆豐銀行475.3萬元、北富銀445.2萬元、中信銀438萬元及玉山銀428.9萬元。

若單就四大外商銀行來看，去第4季銀行員平均貢獻度，花旗依然以1,658萬元奪冠，其次為滙豐銀行574.2萬元，渣打銀以301.4萬元排名第三，星展銀因併購花旗在台消金業務，員工人數增加，以致銀行員平均貢獻度僅221.9萬元，但已較去年同期大幅成長近九成。

若以公股行庫來看，去年第4季銀行員平均貢獻度前五名，依次為中國輸出入銀行663.8萬元，兆豐銀行475.3萬元，臺灣銀行425萬元，第一銀行366萬元，華南銀行351.7萬元。

若以貢獻度區間來看，前十大銀行員貢獻度的金額都在400萬元之上，而300萬至400萬區間如土銀、一銀、華銀、彰銀（2801）、渣打銀、台中銀、永豐銀和台新銀。至於200萬至300萬區間包括：合庫銀、台企銀、元大銀、凱基銀和星展銀。

貢獻度在100萬至200萬元則有：王道銀、新光銀、聯邦銀、遠東銀及高雄銀、陽信銀、板信銀、三信銀和安泰銀等。