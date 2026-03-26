房貸變好貸了？國銀不動產比率探14年低 撥款大縮時

金管會公布，2026年2月底國銀依《銀行法》72-2條計算的不動產放款比率降到25.1%，連九個月下滑，更寫近14年新低紀錄。高於27%的銀行僅剩四家，且無任何一家超過28%，雙雙寫有統計以來低點，顯示銀行不動產授信集中度快速降溫。

銀行主管說，本波下滑來自政策與資金結構雙重作用。新青安房貸排除計入分子，加上分母總存款增加，已形成比率「易跌難升」格局。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛說，分母成長速度明顯快於分子，結構性壓低比率。

他進一步指出，在通膨與升息預期干擾下，房市交易降溫，進一步抑制銀行不動產授信動能。政策排除、存款資金擴張與市場轉弱三力交錯，使比率續探低點，市場認為，整體趨勢短期難以逆轉。

比率下滑也開始改變房貸供給節奏。銀行圈指出，房貸戶貸款後，撥款時間由過去約兩個月，縮短至一個月內。

依《銀行法》72-2條規定，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」。

銀行要壓低比率，只能增加存款與金融債，或減少房貸承作量。如今來看，以分母存款增加動能最強。

據統計顯示，2月底不動產放款餘額15.43兆元，月增0.13%。總存款加金融債達61.84兆元，月增0.85%，明顯高於分子。帶動比率單月再降0.18個百分點至25.11%，寫2012年5月以來低點。

從銀行別觀察，27%至28%警戒區降至四家，較上月再減1家，逾28%銀行已連兩月歸零，反映不動產授信高度集中問題顯著緩解。

金管會26日公布2月國銀房貸和建築貸款餘額。2月底國銀房貸餘額11兆5,608億元，年增4.44%，較上月走低，因2月農曆過年，交易天數較少，市場需求疲軟。

2月底國銀房貸逾期放款逾額降到88.51億元寫近半年高點，月增2.33億元，連兩個月增加，逾放比也略增到0.08%。

銀行局主秘周正山說，主因是部分客戶投資失利，企業經營狀況不佳周轉失靈所致，尚未有出現系統性風險。

市場認為，國銀不動產比率持續下滑，房貸供給轉趨寬鬆，短期有助支撐自住需求，但難扭轉整體房市降溫趨勢。市場後續走向，仍取決於利率與政策邊際變化。