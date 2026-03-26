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群益證財管團隊展現全方位顧問價值 獲得市場肯定

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）落實紮實培訓計畫，要求財管部門第一線人員須具備解讀財報與分析產業鏈的硬實力，並精通各金融商品的細節與邏輯，以展現全方位顧問價值，獲2026年《財訊》財富管理大獎頒發「證券最佳客戶推薦」獎項。

群益證財管部執行副總裁洪欣如表示，財管核心很單純，提供客觀透明的資訊與專業支持，陪伴客戶從容應對市場波動，一起規畫出安心的理財藍圖。

透過紮實培訓打造專業且貼心的顧問團隊、研究資源與客製化產品的緊密結合，與對新興資產管理趨勢的敏銳布局，群益證整合自營、投顧與財管研究團隊，每日緊盯全球市場，成為客戶最安心的靠山。

洪欣如指出，憑藉專業把關，群益證在商品策略上更能精準直擊客戶痛點，在高資產客戶FCN產品搭配便捷的電子交易系統；在基金服務上，理財顧問會隨時關注市場變化，適時提醒客戶調整部位。

看準台灣邁向「亞洲資產管理中心」的轉型浪潮，群益證於亞資中心高雄專區拔得頭籌，成為全台首家落實成交的券商，成功將過去僅限機構法人參與的稀缺投資機會直接對接國內高端市場。

以往投資人若想配置私募貸款、私募股權或避險基金等「未具證」性質的境外高端商品，必須遠赴海外私人銀行。如今透過群益證搭建的專業平台，客戶在國內即可一站式申購，大幅降低跨境成本與風險，輕鬆接軌全球化資產配置。

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