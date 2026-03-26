快訊

北台灣溼答答！明中部以北慎防大雨 下周更強鋒面來襲「雨區再擴大」

「只有希特勒的野心卻沒有能力」 柯文哲嗆賴總統在國家製造敵人

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所辦理溫室氣體盤查實作工作坊 協助企業提升碳管理能力

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺北科技大學郭建宏博士講解範疇三減碳範例。證交所／提供
臺北科技大學郭建宏博士講解範疇三減碳範例。證交所／提供

為協助上市櫃公司強化溫室氣體盤查與碳管理能力，並加速企業邁向淨零轉型，臺灣證券交易所與櫃買中心、期貨交易所及集保結算所自113年起共同辦理「溫室氣體盤查實作工作坊」。今年3月分別於臺北及新竹舉辦「通用性」及「產業別－半導體業」課程，以兼具制度與實務之教學，協助企業建立碳盤查與管理基礎，於26日圓滿完成。

今年課程除涵蓋國內外ESG管理趨勢及政策外，以近期企業高度關注之「綠色證券認證制度」及「溫室氣體範疇三盤查實務」為二大主軸，詳細解析永續經濟活動認定參考指引之內容及意涵，並說明綠色證券認證制度及綠色工廠標章制度之審查架構與重點，另於溫室氣體範疇三盤查實務部分，亦循序漸進講授盤查原則與計算方式，並透過案例演練，逐步引導企業辨識排放源、蒐集數據並完成排放量計算，同時說明減碳目標與策略規劃方式。此外就「半導體產業」專場，則在前述課程基礎上，更進一步針對產業特性進行說明，並透過實際案例分享產業在碳盤查與減碳相關的實務經驗。

證交所表示，本次課程結合制度與實務，更為滿足企業期待將課程擴充為2天，使與會者能更充分掌握制度內容及操作流程。兩場次課程共吸引上市櫃公司代表逾200人次參與，顯示企業對碳管理與永續議題之高度關注。與會代表亦回饋表示，教學內容不僅增進其對減碳策略及綠色證券認證制度之理解，並在課程引導下進行範疇三盤查流程演練，受益良多，對於公司內部實務之推動具有相當之實質助益。

為因應企業在碳管理及永續揭露方面之實務需求，今年下半年仍將持續於臺北、新竹、臺中及高雄辦理相關課程，歡迎企業踴躍參與。另為擴大課程推廣效益，本次課程亦將內容剪輯為影音檔，上傳至「ESG InfoHub」(https://esg.twse.com.tw/ESG/front)及「接軌IFRS永續揭露準則專區」(https://isds.tpex.org.tw/IFRS/front/#/main/home)等平台，供所有上市櫃公司隨時觀看，協助企業強化永續競爭力。

櫃買中心 集保結算所

延伸閱讀

推動AI新十大建設 證交所攜手資策會及資誠舉辦邁向上市之路交流會

推AI新十大建設 證交所攜手資策會、資誠 辦「邁向上市之路」交流會

家登加入TRE 100 承諾推動再生能源使用

證交所推動盡職治理 三大面向建立評比機制

相關新聞

證交所辦理溫室氣體盤查實作工作坊 協助企業提升碳管理能力

為協助上市櫃公司強化溫室氣體盤查與碳管理能力，並加速企業邁向淨零轉型，臺灣證券交易所與櫃買中心、期貨交易所及集保結算所自113年起共同辦理「溫室氣體盤查實作工作坊」。今年3月分別於臺北及新竹舉辦「通用性」及「產業別－半導體業」課程，以兼具制度與實務之教學，協助企業建立碳盤查與管理基礎，於26日圓滿完成。

富蘭克林華美投信總經理王亞立將退休 由執行副總經理龔新光暫代

富蘭克林華美投信26日公告總經理異動。依證券投資信託事業管理規則第五條規定及2026年3月26日第10屆第六次董事會決議辦理。富蘭克林華美投信總經理王亞立提出退休申請並辭任總經理職務，經本次董事會決議通過，並自2026年6月16日起生效。

利變型保單受青睞 金管會擬修正規範、強化資訊揭露

利率變動型保單去年新契約保費收入達3,231億元，較前年的3,061億元成長5.56%，顯示該類商品持續受到市場青睞，金管會指出，常見利變型商品包含利變型壽險、利變型年金險和萬能保險，但此類保單的宣告利率並非保證利率，亦不等同於投資報酬率，為避免民眾誤解，金管會擬修正規範，目前已請壽險公會研議將資訊揭露更透明，增設不同情境假設，讓民眾了解各情境下的保單價值影響。

華南銀行擴大響應Earth Hour關燈一小時 串連全台分行連續關燈3天

2026「Earth Hour關燈一小時」活動，邀請社會各界於3月28日晚間8點30分至9點30分關燈1小時，華南銀行積極擴大響應，於3月27日至29日連續3日串聯總行及全台185家國內分行，一起關上無涉安全性的直式、橫式廣告招牌燈，以實際行動關心地球。

2月不動產放款比率創近14年低 金管會：不影響房貸

金管會統計顯示，截至今年2月底，36家本國銀行銀行法72條之2整體水位續降至25.11%，創下2012年5月以來、近14...

中東戰火利空鈍化 新台幣連3升收31.905元

中東衝突有降溫跡象，提振市場情緒，熱錢流出態勢略有緩和，甚至部分外資反手匯入，推動新台幣兌美元匯價連3升，今天收盤收31...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。