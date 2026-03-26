證交所辦理溫室氣體盤查實作工作坊 協助企業提升碳管理能力

為協助上市櫃公司強化溫室氣體盤查與碳管理能力，並加速企業邁向淨零轉型，臺灣證券交易所與櫃買中心、期貨交易所及集保結算所自113年起共同辦理「溫室氣體盤查實作工作坊」。今年3月分別於臺北及新竹舉辦「通用性」及「產業別－半導體業」課程，以兼具制度與實務之教學，協助企業建立碳盤查與管理基礎，於26日圓滿完成。

今年課程除涵蓋國內外ESG管理趨勢及政策外，以近期企業高度關注之「綠色證券認證制度」及「溫室氣體範疇三盤查實務」為二大主軸，詳細解析永續經濟活動認定參考指引之內容及意涵，並說明綠色證券認證制度及綠色工廠標章制度之審查架構與重點，另於溫室氣體範疇三盤查實務部分，亦循序漸進講授盤查原則與計算方式，並透過案例演練，逐步引導企業辨識排放源、蒐集數據並完成排放量計算，同時說明減碳目標與策略規劃方式。此外就「半導體產業」專場，則在前述課程基礎上，更進一步針對產業特性進行說明，並透過實際案例分享產業在碳盤查與減碳相關的實務經驗。

證交所表示，本次課程結合制度與實務，更為滿足企業期待將課程擴充為2天，使與會者能更充分掌握制度內容及操作流程。兩場次課程共吸引上市櫃公司代表逾200人次參與，顯示企業對碳管理與永續議題之高度關注。與會代表亦回饋表示，教學內容不僅增進其對減碳策略及綠色證券認證制度之理解，並在課程引導下進行範疇三盤查流程演練，受益良多，對於公司內部實務之推動具有相當之實質助益。

為因應企業在碳管理及永續揭露方面之實務需求，今年下半年仍將持續於臺北、新竹、臺中及高雄辦理相關課程，歡迎企業踴躍參與。另為擴大課程推廣效益，本次課程亦將內容剪輯為影音檔，上傳至「ESG InfoHub」(https://esg.twse.com.tw/ESG/front)及「接軌IFRS永續揭露準則專區」(https://isds.tpex.org.tw/IFRS/front/#/main/home)等平台，供所有上市櫃公司隨時觀看，協助企業強化永續競爭力。