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證交所辦理溫室氣體盤查實作工作坊 協助企業提升碳管理能力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺北科技大學郭建宏博士講解範疇三減碳範例。臺灣證券交易所／提供
臺北科技大學郭建宏博士講解範疇三減碳範例。臺灣證券交易所／提供

為協助上市櫃公司強化溫室氣體盤查與碳管理能力，並加速企業邁向淨零轉型，臺灣證券交易所與櫃買中心、期貨交易所及集保結算所自2024年起共同辦理溫室氣體盤查實作工作坊。2026年3月分別於台北及新竹舉辦「通用性」及「產業別－半導體業」課程，以兼具制度與實務教學，協助企業建立碳盤查與管理基礎，於3月26日圓滿完成。

今年課程除涵蓋國內外ESG管理趨勢及政策外，以近期企業高度關注的綠色證券認證制度及溫室氣體範疇三盤查實務為兩大主軸，詳細解析永續經濟活動認定參考指引內容及意涵，並說明綠色證券認證制度及綠色工廠標章制度的審查架構與重點；另於溫室氣體範疇三盤查實務部分，亦循序漸進講授盤查原則與計算方式，並透過案例演練，逐步引導企業辨識排放源、蒐集數據並完成排放量計算，同時說明減碳目標與策略規劃方式。此外就「半導體產業」專場，則在前述課程基礎上，更進一步針對產業特性進行說明，並透過實際案例分享產業在碳盤查與減碳相關的實務經驗。

證交所表示，這本次課程結合制度與實務，更為滿足企業期待將課程擴充為兩天，使與會者能更充分掌握制度內容及操作流程。兩場次課程共吸引上市櫃公司代表逾200人次參與，顯示企業對碳管理與永續議題的高度關注。與會代表亦回饋表示，教學內容不僅增進其對減碳策略及綠色證券認證制度的理解，並在課程引導下進行範疇三盤查流程演練，受益良多，對於公司內部實務推動具有相當之實質助益。

為因應企業在碳管理及永續揭露方面之實務需求，今年下半年仍將持續於台北、新竹、台中及高雄辦理相關課程，另為擴大課程推廣效益，這次課程亦將內容剪輯為影音檔，上傳至「ESG InfoHub」(https://esg.twse.com.tw/ESG/front)及「接軌IFRS永續揭露準則專區」(https://isds.tpex.org.tw/IFRS/front/#/main/home)等平台，供所有上市櫃公司隨時觀看，協助企業強化永續競爭力。

證交所

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