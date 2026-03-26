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利變型保單受青睞 金管會擬修正規範、強化資訊揭露

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
利變型保單受青睞，金管會擬修正規範。 圖／本報資料照片
利變型保單受青睞，金管會擬修正規範。 圖／本報資料照片

利率變動型保單去年新契約保費收入達3,231億元，較前年的3,061億元成長5.56%，顯示該類商品持續受到市場青睞，金管會指出，常見利變型商品包含利變型壽險、利變型年金險和萬能保險，但此類保單的宣告利率並非保證利率，亦不等同於投資報酬率，為避免民眾誤解，金管會擬修正規範，目前已請壽險公會研議將資訊揭露更透明，增設不同情境假設，讓民眾了解各情境下的保單價值影響。

金管會保險局副局長陳清源指出，利變型保單的本質仍是保險商品，保險公司會收取提供保障的保險成本和附加費用，其中，宣告利率是指保險公司將保戶所繳交的保費做有效資金運用，針對其投資報酬扣除行政費用後，計算增值回饋等額外保單利益的利率，並非全期固定或保證利率，也不等於投資報酬率，意即宣告利率會隨不同時期區隔帳戶的投資績效表現而有變動。

陳清源說明，利變型保單的保單價值準備金及相關保單利益（如增值回饋分享金）的計算基礎，是用總保費扣除附加費用後的純保費來計算，其中，利變壽險按宣告利率扣除預定利率的差額，再乘以保單價值準備金來計算增值回饋分享金；利變年金險是年金給付開始日前，以宣告利率累積計算年金保單價值準備金計算，並非是每期繳交的保費乘以（1＋宣告利率）單利或複利計算，與銀行的定存或整存整付計算方式不同。

為提升消費者權益，陳清源表示，金管會研議修正「人身保險業辦理利率變動型保險商品業務應注意事項」之規定，已請壽險公會研議強化資訊揭露方案。未來規劃除了現有的宣告利率資訊外，盼能新增在不同情境下的利率揭露機制，模擬不同宣告利率對保單價值的影響，以協助消費者了解正確的認知潛在風險。相關內容目前仍在研議階段，後續將待公會提交具體方案後，再由金管會進行評估。

保險局提醒，利變保單雖有宣告利率機制，但因其為長期契約，若保戶欲提前辦理解約，保險公司仍會收取解約費用，保戶可能因提前解約而無法取回所繳保費之全部金額，此外，若民眾購買的是外幣利變保單，還需留意匯率波動風險。

金管會 保單

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