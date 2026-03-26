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華南銀行擴大響應Earth Hour關燈一小時 串連全台分行連續關燈3天

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
華南銀行董事長陳芬蘭（中）率領同仁響應關燈活動，點亮綠色金融，關燈守護地球。華南銀行／提供
華南銀行董事長陳芬蘭（中）率領同仁響應關燈活動，點亮綠色金融，關燈守護地球。華南銀行／提供

2026「Earth Hour關燈一小時」活動，邀請社會各界於3月28日晚間8點30分至9點30分關燈1小時，華南銀行積極擴大響應，於3月27日至29日連續3日串聯總行及全台185家國內分行，一起關上無涉安全性的直式、橫式廣告招牌燈，以實際行動關心地球。

華南銀行在2021年6月起即自主性推動總行大樓及國內分行招牌關燈時間從原晚間10點整提早至晚間9點30分，去年更提早晚間9點關閉，透過每日提早一小時關燈，以及推動分行節能環優專案，加速汰換老舊耗能設備，透過各種減碳行動已減少約3,782公噸 CO2e碳排放量，約等於10年大安森林公園的減碳量；也同步響應播放「解凍格陵蘭」影片，於行內宣達減碳環保的重要。

今年董事長陳芬蘭再次親自帶領同仁拍攝影片並於社群媒體宣傳發布，期望透過持續性的響應，將環境永續置入企業文化。

華南銀行深耕台灣超過百年，始終秉持「永續經營」理念，長期關注氣候變遷與環境永續議題，2015年開發「智慧節能管理平台」監測全臺所有單位行舍用電狀況、環境溫度及二氧化碳濃度等，透過平台檢視落實至全臺各營業單共同達成每年節能目標；亦導入國際標準ISO14064-1溫室氣體盤查、ISO14001環境管理系統、ISO50001能源管理系統等認證，強化內部管理。

近年來，華南銀行以積極行動落實ESG永續理念，除取得綠建築標章、頂樓設置太陽能發電設備、推行垃圾分類減量、無紙化作業外，並透過會議室配置桌上機、用紙減量、採購環保紙，舉辦活動推廣「多走樓梯少搭電梯」達成運動減碳，設備汰換具節能功能、回收雨水再利用等措施，員工餐廳亦供應有機米、提供重複性餐具等，今年度更全新打造行內的「植物工場」，以循環科技生產水耕蔬菜，並捐贈予長期關懷獨居長者與弱勢族群的「台灣優質生命協會」，實踐綠色公益及低碳供應鏈，縮短產地到公益的距離。

減碳行動不僅在總行實踐，更推廣到全台各營業單位，攜手客戶辦理及參與生態保護活動，共同邁向2050淨零碳排目標。希望持續透過「關燈活動」及響應「解凍格陵蘭」影片做為減碳指標性行動，你我隨手「Together Greener」，成就「永續」美好生活。

華南銀行 太陽能發電 減碳 格陵蘭

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